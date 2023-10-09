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美日台4校樂旗隊風格大不同！　UCLA行進隊超嗨成「氣氛製造者」

▲台美日3國共4校樂隊旗隊齊聚一堂交流表演，其中UCLA棕熊行進樂隊超嗨，根本「氣氛製造者」。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）
▲台美日3國共4校樂隊旗隊齊聚一堂交流表演，其中UCLA棕熊行進樂隊超嗨，根本「氣氛製造者」。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）

記者許家禎／台北報導

國慶日明（10）日登場，但今（9）日國慶籌備委員會和文化總會邀請建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊，與有「翡翠騎士」之稱的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，和有「純金之聲」美名的美國加州洛杉磯分校棕熊行進樂隊，總計有台美日4校樂旗隊同學共同交流演出，4校風格大不同。其中建中聯隊秀出青春洋溢、海軍樂隊帥氣破表、翡翠騎士表現生動多元，UCLA行進樂隊則著重氣氛的帶動，皆獲得滿堂彩！

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今日下午3點台美日3國共4校樂隊旗隊，包括翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊於兩廳院前廣場共同交流演出，吸引上萬人潮聚集，有一家大小都來共襄盛舉的，有人早早就來卡位，但現場也有為了爭位子而發生的零星口角，現場一度飄雨，但活動正式表演約一個半小時，天公作美讓同學們都完美出演。

首先上場的是建中樂旗聯隊，不僅有建中男同學，也邀請女校同學一同表演，主題是Home is Where the Heart is，總共分為三個部分，分別是捷克作曲家德弗札克《新世界交響曲》From the New World，英國搖滾樂團Coldplay 的Fix You，以及英國葛萊美大獎作曲家Jacob Collier的Hajanga。

建中聯隊上場前場外應援聲不斷，透過樂器演奏以及肢體動作，加上精準的行進、舞蹈、戲劇表現與道具的操控，讓現場驚呼聲連連，也秀出同學們的青春洋溢，連一旁UCLA棕熊行進樂隊也忍不住大聲歡呼。

海軍軍官學校鼓號樂隊身穿黑白帥氣軍服，一出場帥氣破表，表演的曲目為逸雲、海軍軍官學校校歌、起錨歌與雷神進行曲，即使現場氣溫仍高，但絲毫不減帥氣，整齊劃一、雄赳赳氣昂昂的POSE，讓人眼睛完全離不開。

▲台美日3國共4校樂隊旗隊齊聚一堂交流表演，其中海軍軍官學校鼓號樂隊身穿黑白帥氣軍服，一出場帥氣破表。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）
▲台美日3國共4校樂隊旗隊齊聚一堂交流表演，其中海軍軍官學校鼓號樂隊身穿黑白帥氣軍服，一出場帥氣破表。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）
緊接著有148位成員的「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，帶著「日台友情」的標語登場，上場前後都有應援聲加油打氣，翡翠騎士以多面彩色旗幟配合音樂展現「翡翠騎士的無限夢想」，曲目更是台灣人熟悉的航海王、神奇寶貝、七龍珠、灌籃高手與櫻桃小丸子等動畫組曲，讓觀眾看得如癡如醉。

最後有「純金之聲」美名的美國加州洛杉磯分校棕熊行進樂隊壓軸登場，該樂隊每年表演近120場，居美國大學之冠、經驗豐富，風格特別活潑，團員們不僅要會吹奏樂器，個個還是氣氛製造者，喜歡與現場觀眾互動，台下觀眾也樂得跟著搖擺。

▲「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，以多面彩色旗幟配合音樂展現「翡翠騎士的無限夢想」。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）
▲「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，以多面彩色旗幟配合音樂展現「翡翠騎士的無限夢想」。（圖／記者許家禎攝，2023.10.9）

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