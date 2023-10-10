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嬉啤派對國慶連假滿滿人潮　攤商挺駁二努力衝買氣

▲今年國慶連假，駁二藝術特區特別舉辦一連四天的嬉啤派對，以好吃、好喝、好玩、好逛為主打，昨日前就已聚集超過20萬的參觀人次。(圖／高市府文化局提供)
▲今年國慶連假，駁二藝術特區特別舉辦一連四天的嬉啤派對，以好吃、好喝、好玩、好逛為主打，昨日前就已聚集超過20萬的參觀人次。(圖／高市府文化局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

今年國慶連假，駁二藝術特區特別舉辦一連四天的嬉啤派對，以好吃、好喝、好玩、好逛為主打，昨日前就已聚集超過20萬的參觀人次。嬉啤派對更號召了超過兩百攤品牌攤位，兼顧美食、啤酒、手作，帶來了可觀的消費人潮，排起了長長的購買隊伍，攤位品牌們相挺駁二，給予正面評價，不畏日前收費流言，努力衝買氣！

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▲現場不僅集結了30個精釀啤酒及特色餐飲品牌，還有兩百攤以上的手作與美食攤車品牌，更特別規劃有趣的周邊活動與精彩的樂團演出，吸引眾多市民前往放鬆聚會。(圖／高市府文化局提供)
▲現場不僅集結了30個精釀啤酒及特色餐飲品牌，還有兩百攤以上的手作與美食攤車品牌，更特別規劃有趣的周邊活動與精彩的樂團演出，吸引眾多市民前往放鬆聚會。(圖／高市府文化局提供)
高市府文化局長王文翠表示，嬉啤派對是駁二自主策辦品牌活動，深具口碑叫好叫座，今年已經是第五度辦理，不僅吸引許多遊客朝聖，也是許多攤位品牌摩拳擦掌準備大顯身手的熱門慶典。現場不僅集結了30個精釀啤酒及特色餐飲品牌，還有兩百攤以上的手作與美食攤車品牌，更特別規劃有趣的周邊活動與精彩的樂團演出，吸引眾多市民前往放鬆聚會，在港邊的草地上自在乾杯。

針對人潮眾多的特殊連續假日，駁二藝術特區也特別企劃主題活動，自行招募相關手作及攤車業者參與，希望可以帶給市民難忘的回憶，例如駁二小夜埕、嬉啤派對等主題活動，透過不同風格的場地布置、周邊活動與演出規劃，讓整體更具規模與獨特性，往往吸引眾多民眾朝聖，周邊活動效益帶動，駁二也預估今年活動人數將更勝以往。

▲大義公園的草地上，可以看見許多人呼朋引伴或坐或躺，在此歡聚野餐，忘卻煩憂自在放鬆，沉醉在美食啤酒與音樂裡。(圖／高市府文化局提供)
▲大義公園的草地上，可以看見許多人呼朋引伴或坐或躺，在此歡聚野餐，忘卻煩憂自在放鬆，沉醉在美食啤酒與音樂裡。(圖／高市府文化局提供)
嬉啤派對KAIWEI手作攤業者王凱薇表示，雖然昨日有媒體針對駁二市集租金報導，提及她的受訪內容完全扭曲事實，她仍希望大家不要錯過連假最後一天，來嬉啤派對走走逛逛，她個人也在社群平台提出澄清，她走跳高雄多年超愛高雄，受訪時完全沒有提及希望主辦單位降租金，甚至表示高雄租金已經很便宜，而且環境更為寬廣舒適。

參與設攤的業者對於嬉啤派對主辦單位用心佈置場地，設置許多大型裝置，帶來許多人潮，多予以正面評價。餐飲攤位雪諾義式冰淇淋品牌主理人表示，很意外嬉啤派對的攤位租金會被放大檢視，市集活動本來就有大小場之分，大場舉辦成本比較高，費用當然也會隨之增長。而且活動確實吸引了很多人潮，能看出主辦單位花很多力氣在行銷上。

嬉啤派對是以精釀生活為主題的活動，其中精釀啤酒台南茶酒公司楊國生表示，嬉啤派對的人潮買氣及國際客的部分，比原本預估高出非常多，對自創品牌的知名度和推廣效果相當不錯。滿月精釀宋先生則提出高雄的市集租金低於北部，雖然消費市場不能跟北部相比，但作生意就是各憑本事，販售符合市場性價比的產品才能共創雙贏，他甚至認為，活動辦得越好才越容易招人耳語。

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