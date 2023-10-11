▲產後血崩危生命　剖腹搶救母子均安

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前置胎盤又大出血 只能緊急剖腹產38歲小美是公司主管，有子宮肌瘤病史，晚婚的她因高齡不易受孕，後採試管嬰兒方式終於懷孕。然而，懷孕5個月時超音波發現有前置胎盤，約孕期8個月起，她只要走動多，就會有子宮緊繃感，甚至陰道出血，醫師雖建議少走動多休養，但她因放不下工作，選擇服用安胎藥暫緩宮縮。直到35週某天，小美睡到半夜突然覺得下半身濕濕的，一看發現整條褲子都沾滿血，緊急至國泰綜合醫院急診，婦產科醫師診斷為前置胎盤合併大量出血，須緊急剖腹產。
好在寶寶平安出生，但隨即發現小美子宮收縮不良，且胎盤附著處及傷口出血不止，所幸經醫療團隊緊急搶救得宜，母子均安，也讓她慶幸自己在有專業設備及人員充足的大醫院生產。
產後的大出血 分娩潛在風險國泰綜合醫院婦產科陳俐瑾醫師指出，產後大出血多發生於剛生產完24小時內的「立即性產後出血」，是一種無法預期的緊急情況，包括高齡產婦、前置胎盤、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，都是高危險族群，嚴重可能造成休克、器官壞死，甚至是植物人，危及生命，醫護人員需特別謹慎留意，必要時事先做好預防及準備。
為提升孕產兒安全，世界衛生組織近年來積極針對妊娠、分娩和產後期間發生的潛在風險，進行辨識、預防以及因應措施，同時強調孕產婦及其家屬參與的重要性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59464
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