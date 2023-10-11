▲抗乳癌新武器「魔術子彈」　精準攻擊+旁觀者效應提升戰力

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李思錦醫師指出，近年來，隨著新藥推陳出新，乳癌病患即使遭遇癌細胞轉移，也都有藥物治療選項，讓存活期可以延長。所以病患若從接受疾病開始，改變心態，勇敢接受治療，並配合醫師指示用藥，生活還是可以回歸正常，病痛也能大幅減輕。
HER2弱陽性病患，治療有了新選項談到乳癌的治療，呂長賢醫師表示，乳癌病患的治療策略與HER2（第二型人類表皮生長因子受體）、HR（荷爾蒙受體）、BRCA乳癌基因表現等有關。其中在乳癌病患中，HER2陽性病患約佔20%-25%，以這群病患為例，過去使用抗HER2標靶藥物，多數可發揮作用。
「乳癌病患如何知道自己有沒有HER2表現？」對於這問題，李思錦醫師解釋，目前檢查HER2方式以「免疫組織化學染色法」（IHC）、「螢光原位雜交法」（FISH）為主，檢驗時可發現，HER2依據組織染色表現分為三價、兩價、一價與零價，價數越多，代表HER2表現越多越明顯。
李思錦醫師進一步分析，在過去，當HER2組織染色呈現三價或FISH陽性，才被視為「HER2陽性」，此時才有對應的抗HER2標靶藥物可供使用，如果HER2組織染色呈現兩價FISH陰性或染色為一價，以前都被當成HER2陰性處理，在乳癌病患中，所佔比率達50%，但在乳癌治療精準化的現在，治療趨勢已經有所改變。
目前，不少研究顯示，若是HER2組織染色呈現一價、兩價等「HER2弱陽性」的病患，使用新一代ADCs（抗體藥物複合體，又稱魔術子彈）藥物，同樣可發揮毒殺癌細胞的效果。
新一代魔術子彈精準攻擊，病患存活希望大大增加據統計，HER2陽性病患若使用新一代ADCs藥物，無疾病惡化存活期有機會長達2年半，若是HER2弱陽性病患用藥，與傳統化學治療相較，無疾病惡化存活期增加一倍，這代表傳統HER2陽性與HER2弱陽性病患相加，有高達70%到75%的乳癌病患將有機會受惠於新一代ADCs藥物治療，對於具HER2表現的轉移性乳癌病患而言，無論HER2表現是強、是弱，都有新治療選項可供選擇，病患延長生命的機會再度增加。
針對抗體藥物複合體的獨特作用方式，呂長賢醫師表示，新型ADCs藥物的結構有HER2抗體、連結子，而連結子帶有細胞毒殺藥物。這類藥物進入體內，因帶有HER2抗體，一找到有HER2陽表現的細胞，受體、抗體就會結合，癌細胞就會把藥物「吃進去」。
此時癌細胞內的酵素，會切斷ADCs上的連結子，帶有細胞毒殺藥物便順勢進入、釋放毒性，很快消滅癌細胞，不只如此，這些細胞毒殺藥物也會穿過癌細胞細胞膜，滲入周遭的癌細胞，導致旁邊癌細胞也跟著毒發身亡，這種效應稱為「旁觀者效應」（Bystander Effect），藥物作用範圍就可擴及更多癌細胞。
李思錦醫師表示，這類藥物的作用方式，由於攻擊精準，所以與傳統化療藥物相比，副作用比較輕微，如果是身體較虛弱的病患，也有機會可使用。不過藥物可能產生間質性肺炎，在用藥過程，需監控血氧濃度，發現血氧濃度異常，就必須提高警覺。
醫院團隊、病友團體支持，病患更有前進動力在治療乳癌的過程中，病患的肌力維持與身心靈支持，都是重要環節。以大林慈濟醫院來說，特別針對乳癌病友提供肌力提升課程、復健課程等，讓病患學習；嘉義長庚醫院則有堅強的病友團體作最佳後盾。兩院也都有個管師、營養師等專業人員予以協助。
李思錦醫師呼籲，當發現乳房有腫塊、異常，一定要勇敢踏出、尋求治療，只要願意勇敢踏出第一步，就有生命延長的可能性。呂長賢醫師則提醒，民眾如果符合國民健康署免費乳癌篩檢資格，一定要定期接受乳癌篩檢，早期發現，也才能早期治療，存活期也才能真正大幅提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59529
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