▲機車急煞意外讓她發現乳癌！但癌轉移恐需摘眼保命　靠「它」才保住眼睛

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HER2弱陽性乳癌新分類 影響治療效果需考慮新治療依據荷爾蒙受體與HER2受體的表現，過去乳癌類型大致可分為荷爾蒙陽性、HER2陽性、三陰性乳癌等。不過，中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授表示，臨床發現HER2表現不能只區分「陽性」與「陰性」，介於中間的「弱陽性」也是影響治療效果的關鍵。
HER2弱陽性指的是「HER2有表現但表現量卻不高」，若免疫組織化學染色（IHC）檢測只有1+，或是IHC檢測2+，但螢光原位雜交法（FISH）檢測為陰性，病理學上都可判定為HER2弱陽性。
劉良智教授提到，HER2弱陽性乳癌是一種新分類，占所有乳癌病友的一半左右，研究顯示，轉移性HER弱陽性乳癌病友接受抗體藥物複合體（ADC）治療，無疾病惡化存活期與整體存活期皆獲得有意義的改善。
抗體藥物複合體ADC 精準毒殺又有旁觀者效應彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心陳達人教授表示，ADC抗體藥物複合體是以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，它的作用更精準，副作用也較傳統化療小。
而且ADC抗體藥物還有「旁觀者效應」，陳達人教授說明，部分ADC藥物所搭載的細胞毒殺藥物，既能攻擊主要的腫瘤細胞，也能穿透腫瘤細胞膜對鄰近的癌細胞產生毒殺效果，引發「旁觀者效應」，改善癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，並降低復發風險。
乳癌新藥陸續問世 台灣癌症基金會籲病友不要怕根據衛福部最新癌症登記報告顯示，台灣新發生乳癌病患1年共有逾1萬5千人，相當於每35分鐘就有多1人罹患乳癌。因此台灣癌症基金會特別於10月「國際乳癌防治月」舉辦記者會，鼓勵乳癌病友積極迎戰病魔，開創快樂新人生。
台灣癌症基金會賴基銘執行長呼籲「乳癌姊妹們別怕！」。拜醫療科技發展所賜，現在臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，乳癌病友不要放棄希望，保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早且規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59532
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