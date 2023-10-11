2023雙十國慶煙火直播！施放長達36分鐘　頻道懶人包一覽

機車急煞意外讓她發現乳癌！但癌轉移恐需摘眼保命　靠「它」才保住眼睛

▲機車急煞意外讓她發現乳癌！但癌轉移恐需摘眼保命　靠「它」才保住眼睛
▲機車急煞意外讓她發現乳癌！但癌轉移恐需摘眼保命　靠「它」才保住眼睛

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】30歲的小宛與家人共乘機車急煞，在後座的她撞上家人後背，覺得胸部疼痛，觸摸後發現有腫塊，數日後腫塊不僅沒有消失，形狀還出現變化，就醫發現竟是第2期乳癌需進行手術，但術後4年癌細胞竟轉移到眼窩，並陸續出現視覺疊影、眼白冒水泡、眼球外凸、眼睛無法閉合、畏光與易流淚等症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
多位眼科醫師建議小宛摘除眼睛保命，可是術後可能難以配戴義眼，因此小宛為了留住眼睛，堅持抗癌不放棄，在多年後終於等到好消息，屬於HER2弱陽性乳癌的她可以使用抗體藥物複合體（ADC）治療，小宛不但保留住眼睛，症狀也獲得改善，現在的她出門不用再一年四季配戴太陽眼鏡，可以重拾自信又快樂的人生

HER2弱陽性乳癌新分類　影響治療效果需考慮新治療

依據荷爾蒙受體與HER2受體的表現，過去乳癌類型大致可分為荷爾蒙陽性、HER2陽性、三陰性乳癌等。不過，中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授表示，臨床發現HER2表現不能只區分「陽性」與「陰性」，介於中間的「弱陽性」也是影響治療效果的關鍵。

HER2弱陽性指的是「HER2有表現但表現量卻不高」，若免疫組織化學染色（IHC）檢測只有1+，或是IHC檢測2+，但螢光原位雜交法（FISH）檢測為陰性，病理學上都可判定為HER2弱陽性。

劉良智教授提到，HER2弱陽性乳癌是一種新分類，占所有乳癌病友的一半左右，研究顯示，轉移性HER弱陽性乳癌病友接受抗體藥物複合體（ADC）治療，無疾病惡化存活期與整體存活期皆獲得有意義的改善。

抗體藥物複合體ADC　精準毒殺又有旁觀者效應

彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心陳達人教授表示，ADC抗體藥物複合體是以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞，相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，它的作用更精準，副作用也較傳統化療小。

而且ADC抗體藥物還有「旁觀者效應」，陳達人教授說明，部分ADC藥物所搭載的細胞毒殺藥物，既能攻擊主要的腫瘤細胞，也能穿透腫瘤細胞膜對鄰近的癌細胞產生毒殺效果，引發「旁觀者效應」，改善癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，並降低復發風險。

乳癌新藥陸續問世　台灣癌症基金會籲病友不要怕

根據衛福部最新癌症登記報告顯示，台灣新發生乳癌病患1年共有逾1萬5千人，相當於每35分鐘就有多1人罹患乳癌。因此台灣癌症基金會特別於10月「國際乳癌防治月」舉辦記者會，鼓勵乳癌病友積極迎戰病魔，開創快樂新人生。

台灣癌症基金會賴基銘執行長呼籲「乳癌姊妹們別怕！」。拜醫療科技發展所賜，現在臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，乳癌病友不要放棄希望，保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早且規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59532

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

抗乳癌新武器「魔術子彈」　精準攻擊+旁觀者效應提升戰力

產後血崩危生命　剖腹搶救母子均安

被懷疑裝病詐保！　醫揪出竟是「公主病」作怪

中年女睡不好又吃不下！　竟是「使用1藥物」惹禍

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞