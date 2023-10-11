▲改善壓力防「壓力性肥胖」！醫教穴位按摩、茶飲改善。

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莊博雅醫師表示，以中醫的觀點來說，肝主疏泄，具有疏通、調達全身氣機的作用，若長期處在壓力、煩躁、緊張、焦慮的情況下，容易使得身體的氣機鬱滯，進而產生頭痛、頭暈、胸悶、胃脘悶脹疼痛、眠差等「肝氣鬱結」的症狀。
胃氣的和降必須仰賴肝的疏泄功能，若是疏泄功能失常，胃氣有可能上逆，出現打嗝噯氣、泛酸、胃嘈雜等症狀，又常攝取烤炸辣類燥熱的食物，導致胃火熾盛，胃熱則消穀善飢，胃火越旺越容易有飢餓感，進而吃下更多東西，通常會伴隨口渴、大便秘結。
另外，買炸物通常大家也會配個冰涼的飲料，此時會首先傷害脾胃的功能，脾主運化，脾負責水分以及營養物質的吸收與分布，若脾的功能受到影響，則水分的布散就會出 問題，無法有效的被身體利用與排出，導致濕氣、痰飲的產生，進一步導致水腫。
改善壓力防「壓力性肥胖」！醫教簡單自製茶飲助改善。
為改善壓力、壓力性進食、壓力性肥胖，莊博雅醫師教大家如何自製茶飲。材料和製作方法很簡單，可選擇疏肝清肝胃火的藥材，如玫瑰花1錢、薄荷0.5錢、白菊花1錢、陳皮1.5錢、金銀花1錢、生甘草0.5錢，若有便祕者可加入決明子0.5錢，加入1000c.c.的熱開水，悶15-20分鐘，可反覆沖泡到沒有味道為止。
醫師也提醒，此配方藥材性質偏發散，體質虛弱的人較不適合飲用，可洽詢合格中醫師。
改善壓力防「壓力性肥胖」！醫教簡單穴位按摩助改善。
穴位方面，莊博雅醫師分享６個穴位有助改善。民眾在按摩時，穴以指腹緩慢施力按壓，每處按壓3-5分鐘，每天進行1-2次，隨時隨地都可按壓。
百會位置：位於頭頂，反摺耳朵時，在兩耳尖端連線中點。好處：可以影響腦內血流速度，調節腦內功能，緩解腦內的壓力，多多按壓可改善壓力大引起的頭痛、頭暈、失眠。
風池位置：後頸部髮際線上方，枕骨下方兩條大筋之間的凹陷處。好處：祛風解表、清利頭目，並可放鬆肩頸處緊繃的肌群，有效舒緩肩頸部痠痛，讓頸部氣血循環暢通，改善緊繃倦怠的感覺。
勞宮位置：手掌第3.4指的骨頭中間，輕輕握拳時中指與無名指前端碰觸到的部位之間，可視為第3.4指間（有一說是2.3指）與感情線的交點。好處：是治療情志病常用的穴位，可緩解壓力、消除疲勞，因位於手掌的胃腸反射區，也可以提升消化系統的機能，不論是胸悶心痛胃痛都可以按壓。
神門位置：掌心朝向自己，小指往下延伸至腕橫紋下方，小骨頭的內側方。好處：具有調節自律神經、鎮定安神的效果，臨床上很常用來處理失眠睡不好的問題。
陰陵泉位置：手指沿著脛骨內側往上滑動，滑到底滑不動的地方，位於膝蓋的內下方。好處：具有健脾祛濕、行氣消腫的效果，因可以調節身體水分的代謝故很常用來治療水腫。
太衝位置：腳拇指與食指骨頭交接處的前方凹陷。好處：具有平肝熄風、清熱利膽、明目、疏肝理氣的效果，可以調節全身氣機循環，也很常用來治療高血壓。
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