▲一張圖看自己是否「壓力胖」！醫教改吃「開心食物」有助改善

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莊博雅醫師指出，身體長期處於壓力之下，會分泌一種壓力荷爾蒙，稱為「腎上腺皮質醇」，此荷爾蒙會讓人想透過大吃來舒緩壓力，且容易將吃進去的熱量轉變成脂肪囤積在腹部及臀部。另外體內也會分泌「神經胜Y」，會導致食慾增加及傾向高熱量食物，儲存脂肪並容易堆積於腹部。
長期下來引起肥胖，可能會引發如糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、冠心病與尿酸痛風等慢性疾病，讓健康亮起紅燈，不可忽視。
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莊博雅醫師也指出壓力肥的特徵，包括暴飲暴食，吃很多又容易餓，或是明明不餓但一直嘴饞想吃。喜歡吃烤炸辣刺激性較高、或是肥甘厚味（油膩、甜品、味道濃厚）、熱量高的食物。腰腹臀部肥胖，大肚腩明顯。情緒煩躁易緊繃，胸悶，呼吸不暢，深呼吸可緩解。頭痛頭暈，肩頸處痠痛緊繃。入睡時間延長，睡眠品質不好，醒後疲憊。胃食道逆流、胃潰瘍、胃出血，口乾口苦口臭，泛酸噯氣，胃嘈雜感，常覺胃脘悶痛。排便不暢，大便硬結或黏膩。女性則月經不規則，經前緊張症候群，乳房脹痛、頭痛，情緒起伏大。若有上述情況，建議檢視自己的壓力狀態及飲食習慣，以維持體態和健康。
改善壓力＆壓力性肥胖，醫教改吃開心食物！
莊博雅醫師建議，有壓力性肥胖的族群，飲食可以多補充富含鈣、鎂、色胺酸、膳食纖維的食物。
鈣：有助於調節代謝、燃燒脂肪、穩定神經，可以多補充如牛奶、優酪乳、起司、小魚乾 、牡蠣、豆腐、豆乾、豆皮、深綠色蔬菜、黑芝麻等食物。
鎂：有助於放鬆心情、緩和情緒，可適度攝取菠菜、芥菜、甘藍菜等深綠色蔬菜，以及堅果、酪梨、鮭魚、鯖魚、香蕉、黃豆、豌豆等食物。
色胺酸：是血清素「快樂賀爾蒙」合成的原料，幫助情緒調節，也與睡眠、食慾、學習及記憶息息相關。必須從飲食中獲得，如黃豆、豆腐、牛奶、起司、堅果等豆魚蛋肉類食物。
膳食纖維：長期處在壓力之下，會造成腸胃蠕動功能下降，導致排便不暢。膳食纖維有助促進腸道蠕動、緩解便秘，可多補充膳食纖維並且多喝水，可吃糙米、十穀米、燕麥、芭樂、香蕉、花椰菜、牛蒡、蘿蔔、香菇、黑木耳等。
莊博雅醫師也建議，盡量選擇較清淡的烹煮法的食物，減少食用烤炸辛辣、蔥薑蒜胡椒、龍眼、荔枝、咖啡、羊肉、核桃等溫熱性之物。刺激性與較甜的飲品也需避免，如咖啡、濃茶、酒類。
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