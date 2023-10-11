男員工掛美女頭像帳號註冊 替中國簽賭網攬客賭資逾億
距離大選越來越接近，為了防堵地下賭盤，與境外資金介入選舉，刑事局南部打擊犯罪中心，強力掃蕩網路賭博機房，就在今年5月偵破一起以林姓犯嫌為首網路賭博集團後經擴大偵辦，隨即破獲一起以陳姓犯嫌為主的賭博集團，主要替中國簽賭網站攬客，下注國際各大體育賽事，賭資累積超過1億元。
記者郭凱杰／高雄報導
刑事局南打中心就是從一起網路賭博案件，循線追查，發現有網路賭博集團，在高雄市苓雅區某透天民宅從事叩客機房犯行，警方到場搜索，當場逮到陳姓主嫌等6名犯嫌到案，調查發現，以陳姓犯嫌為首博弈集團，主要替中國大陸簽賭網站「易倍體育網」攬客，使用電腦操作「微信」、「QQ」等手機通訊軟體，旗下均是男性成員，卻以外型甜美女性頭像註冊帳號，透過廣發訊息以聊天方式招攬不特定賭客到賭博網站註冊並儲值。
下注標的為國際各大體育賽事；不定時傳送賭博網站活動紅利、賽事分析、賽事賠率等經營噱頭，吸引賭客下注。初步調查統計，該博弈機房經營時間長達一年，下注賭資累積逾新臺幣一億元。
刑事局南打中心大隊長李宏倫：「以外型甜美女性頭像註冊帳號，透過廣發訊息以聊天方式，招攬賭客到賭博網站註冊儲值，下注的標的為國際各大體育賽事，初步統計該機房經營時間長達1年，下注賭資累積逾新台幣1億元。
警方當場查扣現金新臺幣20萬元、點鈔機、業績白板、指紋機、教戰守則、折疊刀、手銬、防狼噴霧劑、監視器主機、電腦主機、筆電、手機等證物；全案依刑法第266條新增第2項「網路賭博罪」，在博弈網站擔任客服人員、賭客參與線上賭博，均已觸犯刑法賭博罪。
刑事局為阻斷地下賭盤、洗錢等擾亂金融秩序犯罪行為，並避免有境外資金藉由該渠道影響大選，持續專案掃蕩。南打秉持「向上溯源、向下刨根」掃蕩策略，嚴查賭博機房及洗錢水房以淨化選風。