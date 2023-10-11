藍綠白為正統中華民國派吵翻天 郭倍宏重申自己是台灣派
「喔！因為選舉到了，國民黨不參加執政黨的國慶活動是理所當然，為了跟民進黨爭誰才是正統中華民國派。」看到藍綠兩陣營為中華民國派爭論不休，高雄第6選區立委參選人、喜樂島聯盟主席郭倍宏今(11)日重申他是台灣派，把中華民國派大方禮讓給各位，他們繼續深耕台派市場，只要認同台灣，也應該跟他站同邊。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏質疑，國民黨這些人到底在講什麼碗糕啦？民進黨也主張中華民國，哪來的台獨消滅中華民國？這些活在火星球的人類只會口出火星語。藍綠白各黨派都是中華民國派，大家都已達成共識了，吵什麼吵？只有他們還在頑強抵抗，好嗎？
拒絕中華民國派，消滅中華民國，為台灣正名是郭倍宏從一而終的使命。因此郭倍宏也在文中反問大家「你是台灣人嗎，你來自台灣嗎？既然是，為何不敢大方承認你的國家叫做台灣？！」
郭倍宏強調，只有台灣正名成功，他才會去參加總統府前台灣國慶日活動。他不動這些人到底在吵什麼？選舉到了，藍營中華民國派批判綠營中華民國派，統統都是中華民國了，幹嘛不好好參加中華民國國慶日活動？
郭倍宏也諷刺的說，喔！因為選舉到了，國民黨不參加執政黨的國慶活動是理所當然，為了跟民進黨爭誰才是正統中華民國派。也因此他重申自己是台灣派，把中華民國派大方禮讓給各位，他們繼續深耕台派市場，只要大家認同台灣，都應該跟他站同邊。