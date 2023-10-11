和平高中遭恐嚇「在穿堂大屠殺」！校方急報警　警察明早校門戒護

邀高二角力國手報告　賴清德：擴大投資女孩成改變社會力量

▲民進黨邀請曾怡瑄專案報告。（圖／翻攝自中華奧會官網）
▲民進黨邀請曾怡瑄專案報告。（圖／翻攝自中華奧會官網）

記者陳佩君／台北報導

民進黨今（11）日邀請2023年烏蘭巴托東亞青年運動會銅牌國手、高二學生曾怡瑄以「我是女孩、我驕傲」為題進行專案報告。對此，民進黨黨主席賴清德表示，未來會繼續朝著「培力女孩」與「提昇女孩權益」努力，並擴大投資女孩，讓女孩成為改變社會的力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨今舉行中常會，邀請曾怡瑄專題報告。賴清德說，今天是國際女孩日，很高興邀請到第19屆FORMOSA女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎－體能運動類的曾怡瑄來分享，「讓我們感受到，作一個女性運動家的勇氣與驕傲」。

賴清德提到，曾怡瑄是台灣角力運動國手，一路走來獲得許多國內賽事冠軍，2023年更在烏蘭巴托東亞青年運動會女子角力53公斤級得到銅牌的殊榮，在花樣年華的年紀，能夠有這麼傑出的成績，想必付出了許多汗水和努力，放棄了許多休閒、玩樂和與家人相處的時間，「這種追夢的毅力和自我期許，讓我們看到超女力、正能量，怡瑄的運動生涯，一定能夠鼓舞更多的女孩，永不放棄自己的夢想」。

賴清德指出，台灣是追求性別平等的國家，為了讓體育選手養成的環境更好，國家有需要在培力追求夢想的女孩上，投注更多的資源，讓女孩在體育、科技及科學等，參與度較低的領域，能夠有更為均衡的參與，讓每個女孩都不會受到來自性別的牽制，有平等的機會在自己心儀的領域自我實現。

賴清德說，「讓每一個女孩在追求夢想的路上發光發熱」，是聯合國推展國際女孩日的緣由，台灣在2013年起，將每年10月11日也訂為「台灣女孩日」，未來會繼續朝著「培力女孩」與「提昇女孩權益」努力。

賴清德提及，會擴大投資女孩，讓女孩成為改變社會的力量，以消除更多女孩面臨的身體自主權、受教權、性別刻版印象，及身體意象等不利的情形，同時讓更多女孩可以參與到，過往以男孩為主的領域，不因性別受限制，並成為相互支持的力量，「我們會成為台灣女孩的後盾，一起陪伴她們找到屬於自己的一片天」。

賴清德說，再次感謝曾怡瑄，與今天陪同怡瑄一起前來的怡瑄媽媽，怡瑄充滿了自信，心理素質非常健康、成熟，而且也非常有計畫地在追逐自己的夢想，然後也願意承擔那麼多辛苦的訓練，怡瑄是很多年輕人學習的榜樣，祝福怡瑄未來能夠平安、順利、成功。

評藍白合歹戲拖棚「各懷鬼胎」　民進黨高層：分贓政治不會被接受

談以巴衝突「譴責暴力」　賴清德盼台海往和平方向發展

被蔡英文演說震撼到！日媒體人曝數據：沒有中國台灣照樣可過好

喊高嘉瑜「還是民進黨的」　陳時中：若是我個人自然有個人選擇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞