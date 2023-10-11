點蠟燭上廁所釀火災　桃園復興一家8口險喪命　台電道歉了！

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桃園市消防局指出，這起火警發生在8日凌晨2時11分許，起火地點位於復興區羅馬路三段民宅旁流動廁所，消防局第四大隊據報後出動6輛消防車、1輛救護車與18名隊員趕往現場處理，但到場時火勢由住戶自行撲滅，燃燒面積約5平方公尺，現場無人受困與受傷。
據指出，這起火警發生時正處於國慶四天連假的第二天凌晨，疑似當地無預警停電，小孩凌晨起來上廁所發現沒電，剛好發電機沒油可發電照明，臨時又找不到手電筒，只好點蠟燭照明上廁所，未料卻引發火災，媽媽半夜起床泡奶，驚見廁所冒煙，一家八口才趕緊逃命，所幸及時自行撲滅火勢，未釀成人員受傷憾事。
當地里長李香蘭透露，因當地在9、10月間經常無預警停電與復電，住戶對常常停電非常無奈，在台電未改善前，已向住戶宣導停電期間儘量不要點蠟燭，以免釀成火災意外。
台電桃園區處指出，本次無預警停電主因10月7日晚間10時許，因羅馬分線第200號樹木碰觸，引起羅馬分線第9號保護開關動作跳脫，台電桃園營業處隨即派員查修，並於8日凌晨1時序清除後恢復供電。疑因復電後用戶未將蠟燭熄滅，導致8日凌晨2時20分許引發火警，台電接獲通報後立即派員協助救災，並於2時50分接獲消防局通報火警狀況解除。
台電桃園區處電務副處長徐丕謀今天強調，為強化復興區供電穩定，已積極針對羅馬公路配電線路，依供電特性預定今年底增加自動化線路開關，當發生停電事故加速偵測、隔離及復電，建立區段縮小停電範圍，以提升羅浮、澤仁、長興及奎輝等4里復電效率。
此外，將持續加強線路巡視及被覆化改善工作，發現樹竹接近、鳥獸築巢等情形立即予以修剪或清除，並設置鳥獸驅趕設施。倘涉及路樹產權問題，請當地里長通報協調所有人或路權機關辦理修剪作業；與里長建立通報群組，加速停電事故即時通知台電派員處理。另線路弱點、可能危害供電等情事，亦可透過此平台相互交流，降低危害因子、防範事故於未然，提升供電可靠度。另外對於停電造成用戶不便甚至引發火災，台電桃園營業處深感歉意。