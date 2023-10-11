熊出沒注意！UCLA棕熊樂隊赴姊妹校交流　台藝大以樂舞會友

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台藝大指出，UCLA棕熊行進樂隊首先於台藝大「OUR MUSEUM廣場」展現國慶活動精彩的表演節目、一共9首歌曲，曲風青春洋溢動感十足，在場觀眾將近350人，一同隨著音樂節奏舞動擊掌，散發出的充沛活力與熱情將現場的氣氛帶至最高潮。
緊接著2校學生進入「台藝表演廳」，由表演藝術學院長曾照薰率領中國音樂學系主任蔡秉衡、音樂學系主任黃荻、藝文中心主任藍羚涵，籌畫一系列演出。
台藝大表示，首先是由中國音樂學系帶來《意氣風發》，藉由吹打樂團編制呈現，與對方的西樂吹奏有所共鳴，藉此拉近姐妹校距離，接著，由舞蹈學系演出《絮語飛花》，舞動的水袖如同隨風飄曳的柳絮，鮮豔的色彩彷若百花齊放爭艷，花與絮交織出古典舞蹈之優美及風雅。
接續，由中國音樂學系重奏組合，以二胡、揚琴詮釋西洋古典音樂名曲《流浪者之歌》，輔以打擊伴奏，演繹出不同風韻的異國情調；最後，由音樂學系帶來《最終號角曲》，輕快的節奏、明亮的旋律，帶動場內歡愉的氣氛，並以改編的《國旗歌》傳達對臺灣這塊土地的榮光、熱愛及盼望，為今年的國慶與兩校的交流活動帶來歡欣鼓舞的節慶氣氛。
台藝大還特地準備台灣經典美食「珍珠奶茶」贈送給美國UCLA棕熊行進樂隊師生品嚐，並再度邀請他們於10月15日返美前到台藝大，觀賞表演藝術學院《勾心鬥角—跨界藝象4.0》演出，盼讓UCLA師生們感受到台灣的熱情與親切，為彼此的友誼搭起永續的橋樑。