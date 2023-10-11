特企／中嘉寬頻進駐板橋土城　上網月付$449起　再抽東京來回機票

為歡慶板橋、土城地區加入，中嘉寬頻限時推出區域限定的超殺資費方案回饋，即日起至12/31，凡申辦1G/600M/400M/150M光纖上網方案，月付最低449元起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務；申辦400M(含)以上方案，加贈Wi-Fi Mesh 2台，打造網路訊號無死角；若方案為光纖上網搭配數位有線電視，還可獲得抽獎資格、有機會抽中東京來回機票(價值約20,000元)。且現在申辦皆享三重優惠好康：(1)申辦600M以上方案者加碼升級Wi-Fi 6；(2)免費看電視：贈送數位加值闔家餐，內含Discovery、BBC 及兒童、藝術、美食等13個知識教育頻道；(3)升級Home+ tv 4K智慧機上盒，搭配機上盒設備即可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音隨選隨看。更多申辦詳情請上官網查詢。
除此之外，為讓更多板橋、土城居民了解中嘉寬頻的光纖上網產品及多元化的智慧、加值服務，今(11日)也宣布自10/13起，中嘉寬頻將會前進板橋、土城各大市場，展開品牌巡迴活動—「給你快恆穩 填問卷抽禮券」，現場民眾只要花短短幾分鐘的時間完成問卷填寫，就可以獲得限量的品牌精美好禮；且凡參與活動者，還有機會再加碼抽中家樂福禮券2,000元。歡迎所有民眾來拿禮物、試手氣！
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