大台中科技走廊新案「富宇6398」　坐收市政路延伸段開通利多

特企／中嘉寬頻進駐板橋土城　上網月付$449起　再抽東京來回機票

▲即日起至12/31，凡申辦1G/600M/400M/150M光纖上網方案，月付最低449元起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務。（圖／品牌提供）
▲即日起至12/31，凡申辦1G/600M/400M/150M光纖上網方案，月付最低449元起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務。（圖／品牌提供）

本報訊

全台最大寬頻與數位有線電視MSO —「中嘉寬頻」自上月起正式進駐新北板橋、土城地區，看好近年來已成為新北高科技產業研發重鎮之發展潛力，區內更吸引許多科技新貴移入、生活素質高，對於高品質家用寬頻服務也亦加重視。然而當地幾家寬頻業者當中，多數屬於經營規模較小、相對選擇也少，消費者在產品及服務上的體驗品質多有限制；中嘉寬頻擁有豐富的集團資源、最物超所值的多元寬頻產品，網路品質更是獲得國際權威測速機構Speedtest®三度認證網速表現NO.1，希望進駐後能讓板橋、土城居民有更多好的寬頻業者選擇，以高品質的光纖上網服務，成為消費者心中的第一首選！

為歡慶板橋、土城地區加入，中嘉寬頻限時推出區域限定的超殺資費方案回饋，即日起至12/31，凡申辦1G/600M/400M/150M光纖上網方案，月付最低449元起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務；申辦400M(含)以上方案，加贈Wi-Fi Mesh 2台，打造網路訊號無死角；若方案為光纖上網搭配數位有線電視，還可獲得抽獎資格、有機會抽中東京來回機票(價值約20,000元)。且現在申辦皆享三重優惠好康：(1)申辦600M以上方案者加碼升級Wi-Fi 6；(2)免費看電視：贈送數位加值闔家餐，內含Discovery、BBC 及兒童、藝術、美食等13個知識教育頻道；(3)升級Home+ tv 4K智慧機上盒，搭配機上盒設備即可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音隨選隨看。更多申辦詳情請上官網查詢。

除此之外，為讓更多板橋、土城居民了解中嘉寬頻的光纖上網產品及多元化的智慧、加值服務，今(11日)也宣布自10/13起，中嘉寬頻將會前進板橋、土城各大市場，展開品牌巡迴活動—「給你快恆穩 填問卷抽禮券」，現場民眾只要花短短幾分鐘的時間完成問卷填寫，就可以獲得限量的品牌精美好禮；且凡參與活動者，還有機會再加碼抽中家樂福禮券2,000元。歡迎所有民眾來拿禮物、試手氣！

我是廣告 請繼續往下閱讀

大台中科技走廊新案「富宇6398」　坐收市政路延伸段開通利多

兵家必爭之地！150cc摩托車誰是首選

通膨壓力大！上班族跨縣市兼3職　車險保好保滿

買房也能靠AI！智能推薦直接幫你「客製化」找房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞