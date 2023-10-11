遭綠營圍攻罕見動怒 張善政：最會網軍治國的是民進黨！
桃園市長張善政今（11）日於桃園市議會進行施政報告，民進黨黨團一早就在議會拉起「喝酒罔顧市民，市長出來道歉」布條，猛轟張善政颱風夜不顧桃園市民，卻參加國民黨酒會，還針對社宅租金漲2倍、網軍治國以及亞洲矽谷創研中心喊卡等群起圍攻。對此，張善政罕見動怒回嗆，自己當晚完全沒有碰酒杯，還強調民進黨才是最會用網軍治國；至於會停掉亞矽創研中心，只是為了救錢坑。
記者李春台／桃園報導
民進黨團今天發起群體戰，除了拉白布條要張善政道歉，指出小犬颱風來襲，造成桃園多名市民受傷，龍潭還發生一名男子遭路樹壓斷脊椎，至今靠葉克膜急救的憾事，黨團怒斥當晚張善政卻參加國民黨酒會把酒言歡，罔顧市民安全。黨團另外還針對社宅租金漲2倍、亞洲矽谷創研中心喊卡等議題，猛批張善政冷血和無能。
面對綠營議員圍攻，張善政表示自己的外務不多，都在桃園，針對民進黨團指控「喝酒罔顧風災」，張善政今天罕見動怒回嗆，「哪一張照片有看到我拿酒杯？我當天完全沒有碰酒杯！」他強調1年只有這個機會碰到這麼多駐外代表，就算總統府酒會也沒邀請到這麼多使節，當天會去參加酒會是為桃園拓展國際空間、爭取國際友誼，「你們的資訊有錯誤，請你們更正！」
議員彭俊豪則針對亞矽創研中心喊卡，批張善政「科技市長不科技、毀亞矽！」對此，張善政表示，「錢坑絕不能跳進去」，並指出亞矽創研中心是用土地貸款50億規畫，但興建費要75億，蓋好也是沒有人會租的毛胚屋，因此市府連同附近土地找顧問公司重新規畫，希望透過獎勵民間投資條例與民間合作，強調民間廣泛資金不一定是中華電信，但中華電信若要進來非常歡迎。
針對黨團指控桃園市府是網軍寄生地，「最會用網軍治國的是民進黨！」張善政回嗆表示，綠營把清朝跟民國的事情扯在一起，周柏吟只有過去經營公關公司，到桃市府做事後竟斷絕關係。張善政最後強調，活在網軍統治中是民進黨執政才會遇到的事情，請不要發揮太多想像力把沒有的事情套到桃園市政府上。