特企／2023 CWSA快艇衝浪世界年終錦標賽　台灣好手勇奪銅牌！

ES Wake滑人部落教練及會員今年有5人獲邀參賽資格，在本次世界賽各國好手精彩的角逐中，來自台灣的業餘男子組「馬萊火隆」和業餘女子組「Miya王庭安」均在決賽優異的表現下奪得第三名的佳績；職業女子組Anita陳羽榛和業餘女子組Candy陳依婷分別也在各組別決賽中取得第6名；Master 女子組競爭也相當激烈，台灣選手Mandy林孟穎沒能晉級決賽較為可惜。
快艇衝浪是一項新興運動，CWSA是目前全球快艇衝浪最大競技聯盟組織，亞洲各國的好手正在此項運動快速成長中，日本、韓國和香港都有不少頂尖的Pro Rider，台灣唯一的職業女子好手Anita 陳羽榛過去從CWSA的賽事中一路晉升職業Pro Rider；今年度受邀參與世界賽的5位ES Wake會員及教練，從年初開始分別在歐、亞各地積分賽出戰，最終榮獲年度世界賽邀請的門票，這是台灣在CWSA年終賽創新高的參賽人數，對於我國快艇衝浪運動的歷史可說是推上新的高度。
今年世界賽頒獎典禮時也宣布了明年2024即將會有一場單站積分賽在台灣舉辦，對於國內快艇衝浪愛好者有更多的機會與各地好手一同交流競技，同時也讓更多喜好水上運動的朋友認識這項運動，一起推廣台灣快艇衝浪與國際接軌！
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