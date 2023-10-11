爭取旗艦型日照中心 陳其邁感謝李柏毅為長輩生活努力
左楠區立委候選人李柏毅今（11）日在議會提出有關舊中油宿舍的日照建設後續進展和建議，並談及未來不管是在地或外地長輩皆需要妥善待遇，對此，陳其邁表示，將會盡速和中油做討論，持續完善長輩的長照環境，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力 。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅曾在今年八月底爭取中油宿舍區建旗艦型日照中心，獲得市府的正面回應，他認為產業轉型升級的同時，照護長輩也非常重要，設立日照中心可以照顧隨著社會移入的外地長輩，也能兼顧當地長輩的需求，是十分重要的建設。
李柏毅表示，基於長照2.0的基礎，2022年全國長照據點的涵蓋率已達67%，高雄更是擁有69,095人正在使用長照2.0，需求服務涵蓋率達到68.87%，高雄在六都中表現出色，秉持「公設先行 」的態度，要在現有基礎上更進一步，不只建立楠梓的日照中心，左營眷村的長輩也很多，希望市府來做規劃。
陳其邁在詢答時除表示贊成外，也提到「一國中一日照」對現在的高雄來說已是低標，這些建設的提出並不會受到一國中學區一日照的限制，將會盡速和中油做討論，持續完善長輩的長照環境，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力 。
李柏毅會後強調，高雄會全力配合賴清德主席的長照3.0，完善整體制度。日照中心將包含日間照顧中心、健身房俱樂部、診所及復健區、失智據點等等，合計436.11坪的大空間，為長輩提供更好、更健全的環境。