太子爺聖誕前 各路太子爺出籠

爭取旗艦型日照中心　陳其邁感謝李柏毅為長輩生活努力

▲左楠區立委候選人李柏毅今天在議會提出有關舊中油宿舍的日照建設後續進展和建議，對此，陳其邁表示，將會盡速和中油做討論，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力。（圖／翻攝畫面）
▲左楠區立委候選人李柏毅今天在議會提出有關舊中油宿舍的日照建設後續進展和建議，對此，陳其邁表示，將會盡速和中油做討論，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

左楠區立委候選人李柏毅今（11）日在議會提出有關舊中油宿舍的日照建設後續進展和建議，並談及未來不管是在地或外地長輩皆需要妥善待遇，對此，陳其邁表示，將會盡速和中油做討論，持續完善長輩的長照環境，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力 。

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▲左楠區立委候選人李柏毅秉持「公設先行 」的態度，要在現有基礎上更進一步，不只建立楠梓的日照中心，左營眷村的長輩也很多，希望市府來做規劃。（圖／李柏毅辦公室提供）
▲左楠區立委候選人李柏毅秉持「公設先行 」的態度，要在現有基礎上更進一步，不只建立楠梓的日照中心，左營眷村的長輩也很多，希望市府來做規劃。（圖／翻攝畫面）
李柏毅曾在今年八月底爭取中油宿舍區建旗艦型日照中心，獲得市府的正面回應，他認為產業轉型升級的同時，照護長輩也非常重要，設立日照中心可以照顧隨著社會移入的外地長輩，也能兼顧當地長輩的需求，是十分重要的建設。

李柏毅表示，基於長照2.0的基礎，2022年全國長照據點的涵蓋率已達67%，高雄更是擁有69,095人正在使用長照2.0，需求服務涵蓋率達到68.87%，高雄在六都中表現出色，秉持「公設先行 」的態度，要在現有基礎上更進一步，不只建立楠梓的日照中心，左營眷村的長輩也很多，希望市府來做規劃。

陳其邁在詢答時除表示贊成外，也提到「一國中一日照」對現在的高雄來說已是低標，這些建設的提出並不會受到一國中學區一日照的限制，將會盡速和中油做討論，持續完善長輩的長照環境，同時感謝李柏毅一同為完善長輩生活努力 。

李柏毅會後強調，高雄會全力配合賴清德主席的長照3.0，完善整體制度。日照中心將包含日間照顧中心、健身房俱樂部、診所及復健區、失智據點等等，合計436.11坪的大空間，為長輩提供更好、更健全的環境。

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