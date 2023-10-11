孫可芳已是「劉太太」婚禮進度曝！吳慷仁暴雷挨轟 楊貴媚說話了
第30屆女性影展今（11）日舉辦記者會，影展大使「媚姊」楊貴媚、「小豆」孫可芳出席受訪，孫可芳承認已經和劉冠廷「登記結婚」婚禮將會在明年舉行，但目前零進度；另外，夯劇《有生之年》還未播畢，主演吳慷仁近日「暴雷」發文遭網友圍剿，劇中「媽媽」媚姊緩頰道：「我有時也會暴雷，不要氣他啦！」
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁日前在臉書「暴雷」《有生之年》劇情，引發大批網友崩潰「我都還沒看就被劇透了」、「討厭被透劇啦！」同劇演員楊貴媚則趕緊緩頰說：「其實我有時候也會因為太興奮，忍不住暴雷劇情！」要大家不要責怪吳慷仁：「不要氣他啦！他是勤勞的演員，很認真在過生活。」
孫可芳以《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，直言平常心看待，也還沒想到紅毯戰服，得知頒獎典禮就在下周，還驚訝表示：「怎麼辦，來不及減肥了！」雖然下半年有空檔休息，卻因為劉冠廷太忙碌無法籌備婚禮。孫可芳還被媚姊爆料私下狂練廚藝，好不容易學會煮排骨蘿蔔湯，卻無緣讓遠在國外工作的劉冠廷品嚐：「他比較會下廚啦！」笑稱學下廚是因為外送費太貴。
楊貴媚首次擔任實境節目《老少女奇遇記》製作人，便與閨密鍾欣凌、嚴藝文一起入圍「益智及實境節目主持人獎」，對於拿下金鐘主持人獎項平常心看待，反而想要團隊一起獲得「最佳益智及實境節目獎」共同享受榮耀。第30屆台灣國際女性影展，將於10月12日至10月22日舉行。