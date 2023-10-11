李㼈探班《未來少女》逼哭一票粉 紫嫣曝「媽媽一邊看一邊哭」
超夯女團選秀節目《未來少女》中「黑曜精靈」成員紫嫣、采婕、郭郭（郭韋彤）今（11）日出席「臺北時裝週」活動，3少女一改甜美風格，走成熟路線。剛上世新大學的郭郭，為了活動還偷偷翹課，並笑說「人生第一次翹課」！上週《未來少女》播出李㼈到節目探班，喊話紫嫣，「妳是我的驕傲」，逼哭一票人。紫嫣透露，當天和媽媽一起守在電視前收看，「媽媽一邊看一邊哭啊」！
記者黃盈容／台北報導
紫嫣表示，上週《未來少女》播出後，有感受到迴響很大，爸爸播出當天有事，半夜回家立刻看節目，「很謝謝就是大家，關注比賽然後才有讓爸爸可以一起來，見證我的成長的機會」。
紫嫣在第1集節目中遇挫折暴哭，自此，她就下定決心不要再哭，未料爸爸到場支持並鼓勵她，讓紫嫣眼淚潰堤，「終於到今天一切努力都可以被他看到，所以當下情緒真的是忍不住。這是爸爸第一次來看我的演出，所以就很想要做到最好，所以就特別緊張」。
《未來少女》將完結，紫嫣非常捨不得，「因為我們在節目錄完的時候，就有一種落差感，沒有錄影了」。采婕則感嘆，「現在見到大家時間要相對可能少一點，可能工作才會遇到，所以會有點落寞的感覺」。黑曜精靈後續還有活動、商演，要粉絲敬請期待。