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李㼈探班《未來少女》逼哭一票粉　紫嫣曝「媽媽一邊看一邊哭」

▲ 「黑曜精靈」成員紫嫣（左起）、采婕、郭郭今參加臺北時裝週。紫嫣曝媽媽看節目播出邊看邊哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ 「黑曜精靈」成員紫嫣（左起）、采婕、郭郭今參加臺北時裝週。紫嫣曝媽媽看節目播出邊看邊哭。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者黃盈容／台北報導

超夯女團選秀節目《未來少女》中「黑曜精靈」成員紫嫣、采婕、郭郭（郭韋彤）今（11）日出席「臺北時裝週」活動，3少女一改甜美風格，走成熟路線。剛上世新大學的郭郭，為了活動還偷偷翹課，並笑說「人生第一次翹課」！上週《未來少女》播出李㼈到節目探班，喊話紫嫣，「妳是我的驕傲」，逼哭一票人。紫嫣透露，當天和媽媽一起守在電視前收看，「媽媽一邊看一邊哭啊」！

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▲《未來少女》將在14日播出最終回，李㼈驚喜現身，對著女兒紫嫣溫暖喊話，「妳是我的驕傲！」瞬間逼哭全場。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《未來少女》將在14日播出最終回，李㼈驚喜現身，對著女兒紫嫣溫暖喊話，「妳是我的驕傲！」瞬間逼哭全場。（圖／踢帕娛樂提供）
紫嫣表示，上週《未來少女》播出後，有感受到迴響很大，爸爸播出當天有事，半夜回家立刻看節目，「很謝謝就是大家，關注比賽然後才有讓爸爸可以一起來，見證我的成長的機會」。

▲紫嫣（左起）、采婕、郭郭今服裝走成熟風，品牌裡面忠實的做自己和她們很符合。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲紫嫣（左起）、采婕、郭郭今服裝走成熟風，品牌裡面忠實的做自己和她們很符合。（圖／記者鄭孟晃攝）
紫嫣在第1集節目中遇挫折暴哭，自此，她就下定決心不要再哭，未料爸爸到場支持並鼓勵她，讓紫嫣眼淚潰堤，「終於到今天一切努力都可以被他看到，所以當下情緒真的是忍不住。這是爸爸第一次來看我的演出，所以就很想要做到最好，所以就特別緊張」。

《未來少女》將完結，紫嫣非常捨不得，「因為我們在節目錄完的時候，就有一種落差感，沒有錄影了」。采婕則感嘆，「現在見到大家時間要相對可能少一點，可能工作才會遇到，所以會有點落寞的感覺」。黑曜精靈後續還有活動、商演，要粉絲敬請期待。

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