債務糾紛聚眾警所前抗議 警方強勢逮捕並澄清非員警欠債
高市警局三民二分局員警今(11)日偵辦1起家族債務糾紛，因討債方手段激烈遭警帶回管束，未料家屬集合20多人前往高市警局三民二分局鼎金派出所，三民第二分局分局長許健基表示，警方初步了解是一件「家族」債務糾紛，特別對外澄清，並非員警欠債，且該分局也無抗議人所指汪忠義員警，另過程中發現1名通緝犯，當場將人逮捕依法送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
三民二分局今天偵辦1件何姓女子與張姓男友債務糾紛案，許健基表示，初步了解46歲何女與已故張男雖未結婚，但育有1女，張男生前與何女家人有約新台幣1000萬元借貸關係，何女今天下午因此帶著女兒，要求認祖歸宗，惟張男家人閉門拒見，遂何女友人賴姓男子(18歲)與蔡姓男子(17歲)在鐵門上潑漆、砸毀窗戶，警方獲報到場立即帶回兩嫌。
許健基指出，由於何女心生不滿，與43歲沈姓男子等20名友人前往鼎金派出所前人行道，訴求張男家人不負責任的委屈，全案依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損罪，當場逮捕何嫌、沈嫌、賴嫌、蔡嫌；其餘到場人員將檢視蒐證影像後，以社會秩序維護法第72條、第73條移請高雄地方法院簡易庭裁處。
此外，警方現場還查獲1名由桃園地方法院在9月23日發布的石姓詐欺通緝犯，全案將移請桃園地院審理。