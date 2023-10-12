F1／Max Verstappen神奇冠軍三連霸！追平「車神」舒馬克偉大紀錄

Red Bull車隊再傳捷報！Red Bull 車隊荷蘭籍車手Max Verstappen於台灣時間8日凌晨登場的2023年一級方程式賽車卡達大獎賽衝刺賽（Sprint）中，提前衛冕封王，搶先贏得三連霸的F1世界冠軍頭銜，並在卡達正賽中拿下本季第14場勝利。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Max Verstappen 賽後表示：「這是我表現最好的一年！我努力在參加的週末賽都力求更好，這就是為什麼我認為今年的成果絕對是最佳的一年。」其實，在卡達站賽前，Verstappen已在16場大獎賽中獲得了13次勝利、以及10場連勝領先對手。對Verstappen來說，衝刺賽僅需獲得3分即可獲得第三座世界冠軍；他在賽前唯一勁敵只有積分位居第2位、Red Bull車隊隊友Sergio Pérez。可惜的是， Sergio Pérez在卡達的表現未能以第三名或更好成績完賽超越Verstappen，在衝刺賽中終場衝線獲得第10名，並未改寫本賽季的排名結果。
在衝刺賽後的正賽對所有參賽車手們來說，無非是一場嚴苛的比賽。雖然比賽在入夜後開始，但當地高達攝氏30度又無風的環境，是場高溫、高濕度體能考驗。不僅如此，位於卡達的羅賽爾國際賽車場（Losail International Circuit）的賽道以高而持續的離心力而聞名，又是賽事中另一挑戰。然而，新任世界冠軍Max Verstappen自竿位起跑，充滿鬥志地一路保持領先至終點。Verstappen並在倒數第二圈創造了比賽的最快圈速，最終以4.833秒之差完勝 McLaren車隊的Oscar Piastri，登頂拿下本季第14個分站冠軍；本場季軍則為McLaren的英國車手Lando Norris。
九月底剛滿26歲的Verstappen 成為F1賽事史上僅有的五位蟬聯三連霸的車手之一，其他車手是Juan Manuel Fangio (1954-55-56)、 Michael Schumacher (2000-01-02)、Sebastian Vettel (2010-11-12) 與 Lewis Hamilton (2017-18-19)。此外，台灣時間8日凌晨衝刺賽的成績使Verstappen 與車神舒馬克（Michael Schumacher） 「並駕齊驅」，追平了Schumacher在2002年寫下提早6場在F1封王的紀錄。