男70萬信貸剛入帳　美女詐團就入賴

「我們不是要害你，是來幫你省錢的」高雄市1名年僅24歲趙姓男子剛向銀行信用貸款70萬元，打算做為創業基金之用，未料他的LINE最近出現1位美女照片，主動邀他加入億萬富翁投資群組並上網購買虛擬貨幣，群組內不時有人分享投資即可迅速致富訊息，讓他一時心動想加入，所幸在行員及員警的勸說下，趙男成功保住新台幣70萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
今年10月11日14時，鳳山分局忠孝派出所接獲中山西路銀行行員來電稱有民眾疑似遭詐騙，巡佐賴錦漢、警員蕭惠如火速趕往現場了解。發現是一位年僅24歲的趙男欲臨櫃提領及匯出他不久前所辦理的信貸新台幣70萬元整，因金額龐大引發銀行人員關心。
行員私下向員警透露當時趙男說要領給哥哥裝潢使用，行員請他打電話給哥哥確認，他卻走到銀行外講電話，行員即心想「這舉動不太對」。經員警不斷向趙男表勸說「我們不是要害你，是來幫你省錢的」，趙男才向警方表示提領該筆金額是於LINE認識一年輕貌美名為「林茜」之女子，遊說其加入億萬富翁投資群組並上網購買虛擬貨幣，群組內不時有人分享不用上班投資即可迅速致富，「恭喜某人投資獲利成為百萬富翁...」。
經員警及行員不斷耐心委婉向趙男分析說明，裡面都是詐騙集團吸金之話術，實際上收了錢後就要不回來，大量吸金後便消聲匿跡，造成眾多被害人血本無歸求助無門，趙男始知上當受騙並放棄提款投資念頭保住70萬元。
鳳山分局呼籲，凡是號稱「穩賺不賠、無風險」投資均為詐騙，歹徒也會先讓投資者提領獲利嚐甜頭，當投資者野心逐漸變大，持續投入金錢，再找藉口稱帳戶有洗錢疑慮，需繳大筆保證金才可提領。投資帳戶內餘額也是詐騙集團操控使被害人相信有獲利，事實上等被害人發現時，所有金額均已被詐騙一空，為免自己辛苦所賺的辛苦錢化為烏有，投資人請務必使用合法正常投資管道，才有保障。