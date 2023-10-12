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泡麵加這些怪配料更好吃！詹姆士實測「5大都市傳說」：太神奇了

▲詹姆士嘗試5種都市傳說泡麵吃法，其中一種讓他吃完大喊：「這個太神奇了」。（圖／YT@《詹姆士姆士流官方專屬頻道》）
▲詹姆士嘗試5種都市傳說泡麵吃法，其中一種讓他吃完大喊：「這個太神奇了」。（圖／YT@《詹姆士姆士流官方專屬頻道》）

記者潘毅/綜合報導

泡麵輕鬆簡單就能料理，成為大家快速止飢的好夥伴，更有不少行家紛紛開發出各種吃法，想讓簡單的泡麵口味更昇華。近期型男大廚詹姆士就在個人YouTube頻道上，再度實測「5種都市傳說的泡麵吃法」，評價結果也出爐了。

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藝人詹姆士轉型成為YouTuber，教學做菜及各種飲食題材影片超受歡迎，目前他的《詹姆士姆士流官方專屬頻道》已經累積高達123萬名訂閱者，近期他發出新影片，再度嘗試「讓泡麵更好吃的都市傳說方法」

詹姆士這次嘗試了網路上流傳的「辛拉麵+椰香乖乖」、「維力炸醬麵+蛋黃、蔥花、芥末」、「統一肉燥麵+黑芝麻牛奶燕麥片」、「日式海鮮泡麵+辣椒、牛奶」、「日式泡麵+清酒、昆布」等五種吃法，並逐一給出評價與料理建議。

首先是「辛拉麵+椰香乖乖」，詹姆士雖然一開始表現得有些不想面對，但嘗試後也覺得「加入乖乖後，辛拉麵辣度明顯降低，可以微微感受到椰子的香味，適合嚐鮮」，詹姆士也說，辛拉麵可以選擇加入椰奶、鮮奶油，就類似加入起司，這樣一定會好吃。

▲詹姆士就在個人YouTube頻道上，再度實測「5個都市傳說的泡麵吃法」，評價結果也曝光了。（圖／YT@《詹姆士姆士流官方專屬頻道》）
▲詹姆士就在個人YouTube頻道上，再度實測「5個都市傳說的泡麵吃法」，評價結果也曝光了。（圖／YT@《詹姆士姆士流官方專屬頻道》）
第二種「維力炸醬麵+2顆蛋黃、蔥花、芥末」，詹姆士則是先沉默了一下後說出「耐人尋味」四個字。他解釋：「炸醬麵的醬汁原本就很濃郁，但加入蛋黃稀釋了醬汁，味道沒這麼鹹了，但味道還是很飽和，此時再加入芥末又有一種清爽感」，最後詹姆士也提出這種吃法嚐鮮可以，也很特別，但自己會想加入一些青菜，然後蛋黃只放一顆。

第三種「統一肉燥麵+黑芝麻牛奶燕麥片」，詹姆士試吃後，覺得有點微妙，因為燕麥片的糖，讓整碗麵的味道變得很不一樣，他也直呼：「這個太神奇了」，因為甜味與泡麵的油蔥不違和，可以當泡麵同種口味吃膩時的嘗試。

第四種、「日式海鮮泡麵+辣椒、牛奶」，詹姆士試吃後，認為重點在於加入牛奶的量，若是年輕人可以多加，但若有一定年紀的老饕則要酌量，「這吃法不是不好，是老人家不懂」；最後則是「日式泡麵+清酒、昆布」，詹姆士也做出結論「多了清酒的米香味，而加入的酒量則可因人而異」。

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