特企／蓓朵娜極光CC霜新品發表會　宣布正式進軍國際市場

蓓朵娜「極光CC霜」結合了三大國際頂級保養修護成份與兩大最新科技。添加來自極地雪山的「極地雪藻」能幫助肌膚抵禦陽光傷害、來自南非沙漠的「南非復活草」長效保濕鎖水、還有來自亞熱帶草原的「積雪草」具有強大的鎮靜修護效果。「智慧光感校色科技」，會隨環境自動校正膚色，為肌膚注入夢幻極致光感，瞬間提亮，呈現最完美的裸妝美肌 。同時擁有最高等級防曬SPF50+★★★★，利用「三重UV包覆科技」將三種防曬成分有效包覆，使防曬更長效，為肌膚帶來全方位的保護。
今日的新品發表會上，創辦人Paul老師也分享他的理念，「我們的研發是先了解消費者的真實需求，再依消費者想要的方式去打造一款能夠快速出門的高效率產品，保養、上妝、防曬一次到位，期望用最快的時間為大家帶來美麗與自信，勇敢發光！」。「品牌代言人」田中千繪自帶光芒的完美肌膚堪稱是最佳代言人示範，她率先分享在使用新品「極光CC霜」的驚艷感受，她說：「極光CC霜的質地相當的水潤，輕輕在臉上點拍就能立即創造無懈可擊的完美膚質，同時擁有修護及長效防曬功能，很適合愛運動的我。」
緊接著，「年度代言人」療癒女聲楊淨宇也以完美狀態現身，身為歌手及演員的她，近來工作行程忙碌，因此「極光CC霜」成為了她快速上妝及保養的好工具，她提到：「以前我對於保養沒有太多的想法，直到我認識蓓朵娜讓我可以輕鬆維持肌膚的健康，展現自信透亮肌！『極光CC霜』是一款有保養成分的化妝品，不需要複雜的程序就可以完成肌膚打底、保養和防曬效果，讓我在舞台上可以完全的展現自信，」推薦給跟我一樣忙碌愛美的女生。
蓓朵娜每一次的新品總為粉絲帶來全新體驗及驚艷，「極光CC霜」上市即巔峰，連奪兩項大獎，榮獲年度美妝盛事粉美賞「年度最佳飾底賞」冠軍肯定！還榮獲「年度永續選品獎」！首波預購更有在短短一週內售完的驚人成績，就連國際頂尖名模一試用立刻被圈粉！品牌廣受好評，被巴黎時裝周設計師指定使用，目前也已銷售至全球21個國家，不斷創下優異的銷量，可說是台灣品牌的驕傲！今在發表會上更宣佈好消息，蓓朵娜宣告正式進駐全球知名電商平台 —亞馬遜，未來蓓朵娜的商品將可以銷售到更多地區，讓喜愛的粉絲無論在何處，都可以購買！記者會尾聲，創辦人Paul老師與「品牌代言人」田中千繪、「年度代言人」楊淨宇也一起進行與亞馬遜的開站儀式，宣告正式擴大國際市場；而此次新品「極光CC霜」也同步搶先在亞馬遜新加坡站平台上架。
目前蓓朵娜官網正逢生日慶檔期，有豐富全館活動，除了有年度最優惠的組合外，更推出滿2000折200、滿額再贈豪華商品，更可抽最新iPhone15手機！千萬別錯過！
「極光CC霜」新品上市官網優惠
我是廣告 請繼續往下閱讀