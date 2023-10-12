特企／中嘉寬頻進駐土城　巡迴填問卷拿好禮　加碼抽家樂福禮券

特企／蓓朵娜極光CC霜新品發表會　宣布正式進軍國際市場

▲品牌創辦人Paul和「品牌代言人」田中千繪、「年度代言人」楊淨宇。（圖／品牌提供）
▲品牌創辦人Paul和「品牌代言人」田中千繪、「年度代言人」楊淨宇。（圖／品牌提供）

本報訊

風靡巴黎的保養精品蓓朵娜BELDORA今(10/12)舉辦《我勇敢 我發光 蓓朵娜極光CC霜新品發表會》，宣布推出新產品「保濕光感防曬CC霜」，又稱為「極光CC霜」，延續品牌精神—「綻放美力」讓肌膚保養更快更有效率，蓓朵娜團隊歷時三年研發，集合保濕修護、潤色遮瑕、長效防曬多效合一的CC霜，上市即巔峰，預計將帶領美妝新風潮。發表會活動上更邀請女神級「品牌代言人」田中千繪，以及「年度代言人」療癒女聲楊淨宇蒞臨現場，兩人也分享了各自維持美麗的秘訣。此外，兩位代言人也與蓓朵娜創辦人Paul老師一同與全球最大電商平台-亞馬遜進行開站儀式，宣布蓓朵娜邁向國際，開啟新的里程碑。

蓓朵娜「極光CC霜」結合了三大國際頂級保養修護成份與兩大最新科技。添加來自極地雪山的「極地雪藻」能幫助肌膚抵禦陽光傷害、來自南非沙漠的「南非復活草」長效保濕鎖水、還有來自亞熱帶草原的「積雪草」具有強大的鎮靜修護效果。「智慧光感校色科技」，會隨環境自動校正膚色，為肌膚注入夢幻極致光感，瞬間提亮，呈現最完美的裸妝美肌 。同時擁有最高等級防曬SPF50+★★★★，利用「三重UV包覆科技」將三種防曬成分有效包覆，使防曬更長效，為肌膚帶來全方位的保護。

今日的新品發表會上，創辦人Paul老師也分享他的理念，「我們的研發是先了解消費者的真實需求，再依消費者想要的方式去打造一款能夠快速出門的高效率產品，保養、上妝、防曬一次到位，期望用最快的時間為大家帶來美麗與自信，勇敢發光！」。「品牌代言人」田中千繪自帶光芒的完美肌膚堪稱是最佳代言人示範，她率先分享在使用新品「極光CC霜」的驚艷感受，她說：「極光CC霜的質地相當的水潤，輕輕在臉上點拍就能立即創造無懈可擊的完美膚質，同時擁有修護及長效防曬功能，很適合愛運動的我。」

緊接著，「年度代言人」療癒女聲楊淨宇也以完美狀態現身，身為歌手及演員的她，近來工作行程忙碌，因此「極光CC霜」成為了她快速上妝及保養的好工具，她提到：「以前我對於保養沒有太多的想法，直到我認識蓓朵娜讓我可以輕鬆維持肌膚的健康，展現自信透亮肌！『極光CC霜』是一款有保養成分的化妝品，不需要複雜的程序就可以完成肌膚打底、保養和防曬效果，讓我在舞台上可以完全的展現自信，」推薦給跟我一樣忙碌愛美的女生。

蓓朵娜每一次的新品總為粉絲帶來全新體驗及驚艷，「極光CC霜」上市即巔峰，連奪兩項大獎，榮獲年度美妝盛事粉美賞「年度最佳飾底賞」冠軍肯定！還榮獲「年度永續選品獎」！首波預購更有在短短一週內售完的驚人成績，就連國際頂尖名模一試用立刻被圈粉！品牌廣受好評，被巴黎時裝周設計師指定使用，目前也已銷售至全球21個國家，不斷創下優異的銷量，可說是台灣品牌的驕傲！今在發表會上更宣佈好消息，蓓朵娜宣告正式進駐全球知名電商平台 —亞馬遜，未來蓓朵娜的商品將可以銷售到更多地區，讓喜愛的粉絲無論在何處，都可以購買！記者會尾聲，創辦人Paul老師與「品牌代言人」田中千繪、「年度代言人」楊淨宇也一起進行與亞馬遜的開站儀式，宣告正式擴大國際市場；而此次新品「極光CC霜」也同步搶先在亞馬遜新加坡站平台上架。

目前蓓朵娜官網正逢生日慶檔期，有豐富全館活動，除了有年度最優惠的組合外，更推出滿2000折200、滿額再贈豪華商品，更可抽最新iPhone15手機！千萬別錯過！

「極光CC霜」新品上市官網優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀

特企／醫美界神鵰俠侶　花之妍開拓醫美新藍海

特企／海岸資源轉化再創奇蹟　「海毛紗」開創綠色紡織新局面

特企／2023 CWSA快艇衝浪世界年終錦標賽　台灣好手勇奪銅牌！

特企／德國雙人品牌代言人坤達用智能家電煮出料理　幫粉絲充電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞