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UCLA棕熊樂隊來台瘋郵輪及101！最終場演出週六嘉義登場

▲UCLA棕熊行進樂隊今（12）日早上到台灣第一高樓101參觀，眺望台北都市景致。（圖／文總提供）
▲UCLA棕熊行進樂隊今（12）日早上到台灣第一高樓101參觀，眺望台北都市景致。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

「純金之聲」、美國加州大學洛杉磯分校UCLA棕熊行進樂隊日前為了國慶大會，飛越半個地球前來參與，向台灣祝賀，開啟為期一週的台灣之旅。昨天受UCLA校友、立委羅致政之邀，一起到關渡碼頭應全球「郵輪熱」搭乘郵輪「大河之戀皇后號」，今（12）日早上又到台灣第一高樓101參觀，眺望台北都市景致。

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UCLA棕熊行進樂隊自9日凌晨抵台後行程滿滿，與建國中學樂旗聯隊、海軍官校鼓號樂隊與日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部交流演出，吸引近萬人圍觀；國慶大會的演出也驚喜連連，除了「純金」的樂聲，更加上活潑的律動及舞蹈，成為凱道上最吸睛的表演之一；昨天還拜訪建立逾40年友情的姐妹校－台灣藝術大學，和表演藝術學院學生輪流演出，吸引千名學生慕名合照圍觀，繼去年「橘色旋風」後，今年再掀起追「翡翠騎士」、「純金之聲」的熱潮。

▲UCLA棕熊樂隊搭乘郵輪「大河之戀皇后號」。（圖／文總提供）
▲UCLA棕熊樂隊搭乘郵輪「大河之戀皇后號」。（圖／文總提供）
UCLA棕熊樂隊全體師生昨天應羅致政之邀參加郵輪晚會，羅致政致詞時表示，很高興學弟妹來台，希望連結在台校友的力量，讓學弟妹們認識台灣更多元的風景，尤其洛杉磯乘船機會不多，這次搭乘皇后號可以看出棕熊們都非常興奮，自己也把握機會和學弟妹們「講古」，憶當年的話題吸引不少學生一同聊天。

▲UCLA棕熊樂隊昨天參加郵輪晚會，聽大學長羅致政「講古」。（圖／文總提供）
▲UCLA棕熊樂隊昨天參加郵輪晚會，聽大學長羅致政「講古」。（圖／文總提供）
羅致政也特別說明，感謝台新銀行全額贊助本次晚會，讓UCLA樂隊師生們體驗在淡水河上用餐，也使學生來台7天行程中，增添一項特別的回憶。

中華文化總會表示，今早學生們抵達台灣最高樓101，乘坐高速電梯直達觀景台，從最高點所見的美景讓棕熊們驚呼連連，大喊「101讚」，把握時間打卡拍照，也有不少人在景觀台喝咖啡聊天，體驗台味的「一日網美」行程。

▲UCLA棕熊樂隊參觀台灣最高樓101。（圖／文總提供）
▲UCLA棕熊樂隊參觀台灣最高樓101。（圖／文總提供）
文總表示，接下來棕熊們將前往嘉義縣與縣內國高中生交流，再度為大家帶來精彩的演出，本週六上午9點50分開始，規劃由UCLA棕熊行進樂隊、嘉義街舞培訓隊、東石國中及竹崎高中於嘉義縣政府進行聯合展演，現場嘉有好市集，總計邀請130攤業者共同展售，讓棕熊體驗台灣的市集、小吃、高山茶等，並自由採購伴手禮。

此外，棕熊也預計前往故宮南院看特色展覽；新港奉天宮認識台灣廟宇文化；鄒族逐鹿文創園區體驗手作項目，為期一週的豐富旅程將在本週日告一段落。

嘉義縣文化觀光局說，為方便遊客停車，週六將開放嘉義縣政府前地下停車場免費停車，免費時間自上午8點至下午5點，歡迎遊客多加利用。

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