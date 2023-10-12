UCLA棕熊樂隊來台瘋郵輪及101！最終場演出週六嘉義登場

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UCLA棕熊樂隊全體師生昨天應羅致政之邀參加郵輪晚會，羅致政致詞時表示，很高興學弟妹來台，希望連結在台校友的力量，讓學弟妹們認識台灣更多元的風景，尤其洛杉磯乘船機會不多，這次搭乘皇后號可以看出棕熊們都非常興奮，自己也把握機會和學弟妹們「講古」，憶當年的話題吸引不少學生一同聊天。
羅致政也特別說明，感謝台新銀行全額贊助本次晚會，讓UCLA樂隊師生們體驗在淡水河上用餐，也使學生來台7天行程中，增添一項特別的回憶。
中華文化總會表示，今早學生們抵達台灣最高樓101，乘坐高速電梯直達觀景台，從最高點所見的美景讓棕熊們驚呼連連，大喊「101讚」，把握時間打卡拍照，也有不少人在景觀台喝咖啡聊天，體驗台味的「一日網美」行程。
文總表示，接下來棕熊們將前往嘉義縣與縣內國高中生交流，再度為大家帶來精彩的演出，本週六上午9點50分開始，規劃由UCLA棕熊行進樂隊、嘉義街舞培訓隊、東石國中及竹崎高中於嘉義縣政府進行聯合展演，現場嘉有好市集，總計邀請130攤業者共同展售，讓棕熊體驗台灣的市集、小吃、高山茶等，並自由採購伴手禮。
此外，棕熊也預計前往故宮南院看特色展覽；新港奉天宮認識台灣廟宇文化；鄒族逐鹿文創園區體驗手作項目，為期一週的豐富旅程將在本週日告一段落。
嘉義縣文化觀光局說，為方便遊客停車，週六將開放嘉義縣政府前地下停車場免費停車，免費時間自上午8點至下午5點，歡迎遊客多加利用。