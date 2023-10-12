國1增設「造橋交流道」！總經費破25億　陳建仁、鍾東錦前往視察

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高公局說明，苗栗縣造橋鄉為國道1號經過之山區路段，目前造橋地區民眾倘要進出國道須經由南北側之頭份或頭屋交流道，2交流道距離造橋市區均達7~8公里，需行駛山區道路繞行，動線不便，影響造橋整體觀光發展及農業產品運送。
為建構進出國道1號之可及性，增設造橋交流道為苗栗地區重要交通建設，苗栗縣政府自104年即提出可行性評估，經行政院了解增設造橋交流道對苗栗地區產業及觀光發展之重要性，於111年4月7日核定可行性評估，並以苗14線為聯絡道，設置北側之南出及北入匝道；另苗14線拓寬屬地方政府應辦事項，由縣府另向公路局生活圈道路計畫申請，免除縣府應負擔之配合款。
高公局賡續辦理規劃及環差作業後，建設計畫經行政院於112年9月19日核定，計畫總經費約25.95億元，其中用地取得費用約0.71億元，環差作業刻正辦理審查中，依行政院核定建設計畫內容，高公局將續行辦理興辦事業計畫公聽會及用地取得作業，工程預定115年動工、119年完工通車。
高公局說，了解增設造橋交流道工程對地方發展之重要性，後續將與苗栗縣政府合作，針對用地取得以及降低施工衝擊等，並儘速做好規劃設計，以回應院長指示及地方期盼，讓工程加速推動及早完工。