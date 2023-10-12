侯友宜回「嘉」展現高人氣　鄉親盼撕掉「綠到出汁」標籤

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侯友宜也提到，六腳鄉出過陳國恩跟他兩位警政署長，都是秉持「對的事情堅持向前走、錯的事情就要改掉」的個性，面對當前兩岸不和平、戰機飛來飛去的狀況，造成人民緊張害怕，他一定挺身而出，守護台灣安全，讓大家的子孫遠離戰場、進入職場，「讓六腳鄉子弟做給全台灣的人看，讓平民總統成為六腳人的驕傲！」
六腳鄉民代表會主席黃明世表示，六腳鄉在嘉義縣是著名的「綠到出汁」，這次一定要不分黨派，支持六腳鄉子弟侯友宜，讓侯友宜在家鄉大贏，讓六腳子弟都能感到光榮，帶給六腳鄉改變，「六腳不能輸！」
侯友宜接著也在立委翁重鈞、溫玉霞、曾銘宗的陪同下，前往東石港口宮參拜媽祖，超過五百位鄉親聚集廟埕，高呼總統好，為嘉義子弟侯友宜加油，嘉義縣議員李國勝、詹琬蓁，以及北港溪對岸的雲林縣議員黃文祥、水林鄉代會主席周聯聰，也特別到現場力挺。
侯友宜表示，自己是嘉義海口長大的，知道鄉親們的辛苦與心聲，未來當選總統，一定嘉義人挺家己人，回來建設家鄉，他的參選初衷第一個就是顧兩岸和平，讓下一代免於戰爭，第二則是打擊貪腐，把「胎哥、歪哥、豬哥」等不公不義抓起來，侯友宜並向現場說明，老農津貼逐年調整到每月1萬元、老人健保排富免費，廢除八十歲以上巴氏量表等政策，獲得鄉親熱烈支持。港口宮主委陳慶堂表示，侯友宜是嘉義子弟，過去不論擔任警政署長、新北市長，皆表現優異，有目共睹，祝福侯友宜參選總統能夠心想事成。
隨後侯友宜前往嘉義布袋拜會嘉義區漁會，並與沿海地區農漁民座談。侯友宜並分享，從警時曾經處理過一起案件，一名布袋鄉親被人綁架，他一路追捕犯嫌到淺水灣，並負責跟手持衝鋒槍的歹徒談判，即便沒有穿防彈衣，但為了人質安全仍勇往直前，侯友宜說，一生經歷許多槍戰及生死關頭，始終秉持用生命拚台灣安全、守護人民的信念，如今參選總統，也會以同樣信念，用生命確保兩岸和平。區漁會理事長戴澤文表示，很久沒看到嘉義區漁會這麼熱鬧，祝福侯友宜心想事成當選總統，也期盼鄉親熱情鼓勵支持。
晚間侯友宜則至義竹鄉出席嘉義縣鄉親之夜，義竹鄉長黃政傑、朴子市長吳品叡、民雄鄉長林于玲，嘉義縣議員賴瓊如、黃金茂、蔡奇璋、李國勝、陳信文、王啟澧、蔡信典等來自嘉義縣18鄉鎮市的民代、鄉親齊聚，高喊要當嘉義子弟侯友宜最堅強的靠山。立法委員翁重鈞表示，嘉義縣這次要打破藍綠對立，全力支持侯友宜，讓嘉義人出總統。
侯友宜表示，距離大選雖只剩九十幾天，資源也比別人少，但只要大家做侯友宜的分身，「從我的故鄉嘉義拚到底、拚到贏，相信我們一定能夠贏回公平正義、贏回兩岸和平、贏回台灣！」