燦坤打造智慧生活概念店 「WanDau高雄華榮店」開幕
燦坤WanDau今(12)日迎來第三家、同時也是最後一家概念店，「WanDau高雄華榮店」開幕意味著WanDau的商業版圖布局完成。自此，燦坤將以「WanDau 智慧生活概念店」為據點，由北到南提供每位新成家、購屋的顧客最全面的3C家電解決方案，通過與建商及代銷夥伴跨界合作，開創新宅服務新高度，為消費者帶來打造智慧幸福寓所的捷徑。
記者陳美嘉／高雄報導
燦坤開發長李經緯表示，物聯網時代趨勢下，智慧家庭生活漸成為人們理想家的藍圖，燦坤於2022年正式啟動「WanDau商業模式計畫」，將建商在軟硬體服務上的缺口轉化為商機，從3C家電客製化選品、居家AIOT產品串接應用，到專業 3C 精品管家及電氣醫生的加值服務，為建案行銷注入新能量。「WanDau」商業模式更在今年榮獲「2023 英特爾創新突破獎」。
燦坤專為中小企業主打造的「企業IT自由配」方案也宣告即日起正式啟動，從3C用品的專業諮詢、適性配置、規格性能、升級配裝、售後服務到汰舊換新，為中小企業建構完整有序的 IT解決對策。未來不只針對家庭客群推動歡喜成家自由配專案，也將瞄準中小企業內需市場，量身打造客製化 IT 解決方案， 導入360度全方位核心服務力，充分發揮3C家電通路平台優勢。此外，WanDau 高雄華榮店開幕全台同慶，還推出「來溫叨坐 會員特典」，規劃滿滿促銷優惠，活動至10/15日止。