陷年齡歧視！年收200萬老闆失業找嘸工、空姐42歲重返職場被打槍

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而一旦離職後，有高達8成8的人認為重返職場有困難，其中更有將近45%悲觀認為要找到合適的工作微乎其微，細究原因包括企業徵才的優先考量，如年齡、經驗、專業、學歷以及配合度。
1111人力銀行公關經理黃楷元分析，中高齡者及高齡者就業促進法明定「雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇」，不過現實生活中，雇主既有的刻板印象卻難以消弭，年齡歧視仍是目前台灣中高齡者最大的就業屏障，其次經驗以及專業，也都是企業徵才的主要考量。
今年58歲的蔡小姐，投入服飾產業35年，從專櫃設計師一路晉升，最後開了屬於自己的服裝貿易公司，年收入超過200萬，而由於疫情，客戶緊縮公司失去訂單，不得已在2021年底結束公司。
此後蔡小姐首先向最在行的服飾業投遞履歷，回覆者甚少，即使和某家面試主管談了超過3小時，針對產業提出建言看法、甚至下修薪資要求，最後仍是沒有回音，後續蔡小姐甚至到便利商店投履歷，應徵大夜班的店員，還是沒有回音。
蔡小姐表示，因年齡高、資歷完整的關係，讓她回不了原本擅長的服飾業，還好認識了在保險產業工作的朋友，打開了對保險業的全新認知而入行，現在已經取得保險專業證照，期許未來能善用自己成熟的人生歷練，幫助社會人民規劃人生過上無懼的幸福生活。
另一名擁有高學歷的Ashley，過去擔任過空服員、補習班英語老師、並擁有英語領隊執照，因為曾經在國外生活，外文一直是她的強項，結婚前還當過補習班兒童美語教務主任，能力備受肯定。
Ashley結婚後就離開職場，42歲時準備重新回到職場，就遭遇年齡歧視，光是幫朋友代班，就被安親班老闆言語刁難道「妳這樣體力會不會受不了？」Ashley轉而進行線上授課，原本收入還算穩定，但年邁的父母身體開始出狀況，需要花更多錢請看護，Ashley決定在白天找一份正職工作。
但過去2、3年，Ashley投遞超過40份履歷的經驗卻相當受挫，無論是應徵補習班老師、飯店櫃台，還是速食店兼職，通通因為年齡卡關，就算她當過空服員、擁有碩士學歷，也無法重回職場。Ashley認為，年齡大不代表能力不好，現今社會對於中高齡者太不友善，但隨著台灣高齡化，進入職場的中高齡者只會越來越多，希望社會給予機會。