侯友宜長照三支箭 辦長照保險、醫院統聘看護、發家庭照顧者津貼
國民黨總統參選人侯友宜今（13）日前往嘉義縣約翰樂活護理之家，與長輩做暖身操並一起歡唱，同時也發表長照相關政策。侯友宜提出三項主張，分別為「長照再升級，照顧更全面 」、「住院有看護，家屬負擔減」、「支持照顧者，經濟減壓力 」，不僅開辦長照保險，也提高重度失能者給付額度4000元，以及發放重度失能家庭照顧者津貼每月5000元，提高對於家庭照顧者的支持，達到「永續長照，有國家罩」。
記者余祥／台北報導
侯友宜的長照主張一，「長照再升級，照顧更全面 」，開辦長照保險，建立永續長照及完善服務的財務基礎。召開專家會議，檢討現行「長照需要等級及長照服務給 付項目之額度」，調高重度失能者給付額度4000元、提高重度失能者住宿型機構補助費用，由每年12萬元提高至24萬元。推動「長照+」計畫，提供重度失能家庭多元、全時的照顧服務。
主張二，「住院有看護，家屬負擔減」，全面實施住院「全責照護」，看護由醫院統聘，解決看護尋找困難，以及費用對家屬更減輕負擔。 主張三，「支持照顧者，經濟減壓力 」，擴大長期照顧與高齡養護特別扣除額，特別扣除額12萬元上升至18萬元，並且長照之外，年滿85歲亦可適用。發放「重度失能 家庭照顧者津貼」每月5000元，提升給付公平性與照顧品質，減輕長照家庭的經濟負荷。提供失能家庭全職照顧者於照顧5年以上，增加其國民年金給付金額，每月5000元，避免照顧者未來落入老年貧窮。
侯友宜指出，面對我國超高齡化衝擊，高齡者健康與養護、長期照護制度發展與家庭照顧者的經濟支持等問題，國人切身需求，一個都不能少。因此必須要透過健全長照財源，完善長照措施，提高對於家庭照顧者的支持，落實永續長照，有國家罩，讓國人可以安居樂業。