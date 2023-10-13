超萌！屏東海生館企鵝雙寶誕生 近距離親近企鵝快手刀預約
屏東海生館近日迎來企鵝寶寶誕生的好消息，可愛的頰帶企鵝雙寶依偎在一起的可愛萌樣，甫登上屏東海生館的臉書專頁即於兩天內吸引了線上10萬人次觀看，更有眾多網友留言爭相幫可愛的頰帶企鵝雙寶命名。此外，海生館也推出多樣活動，讓民眾可以更了解企鵝。
記者陳美嘉／屏東報導
搭配企鵝繁殖季，限定期間科教活動「企盼！舞力全開的鵝」將持續至12月份，活動透過大富翁遊戲玩法，帶領民眾認識企鵝繁殖季節時的行為。另外，每年活動開賣皆造成秒殺旋風的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動，也於屏東海生館官網上架，而且今年度一次全面開放2024年2月至6月活動名額，想近距離親近企鵝的民眾可把握時間手刀預約。
「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗這項詢問度超高的獨特體驗，於2月到6月舉行，活動將帶領民眾實際走入模擬南極的企鵝棲地，行程包含近距離與企鵝面對面、親自拿起餌料餵食企鵝、並由解說員及飼育員帶領認識企鵝飼育環境等。
限定科教活動「企盼！舞力全開的鵝」，透過大富翁遊戲玩法，帶領民眾實際認識企鵝於繁殖季節時會有的行為，例如：擲骰子走到求偶舞的格數，需要現場表演一段求偶舞，活動將於10月至12月的單週週六於世界水域館水溶溶大廳舉辦。
除了館內多項體驗活動之外，屏東海生館也推薦民眾在這時間參加夜宿海生館就寢極地水域，由於南極時序正值長日照期間，此時夜宿極地區更能好好觀察企鵝的各種行為，和這些企鵝寶貝們相伴一整晚。民眾可至海生館營運團隊海景公司官網了解更多活動詳情及介紹。