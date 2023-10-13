▲乳癌轉移險挖眼！醫揭HER2弱陽性乳癌治療關鍵

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即使面臨惡劣的病況，小宛為了年邁父母，也為了留住眼睛，堅持抗癌不放棄。而在忍痛多年後，終於在今年等到好消息，醫師評估小宛屬於新的乳癌分類「HER2弱陽性乳癌」，且經醫病充分溝通後，接受「魔術子彈」ADC藥物治療。不到一個月，眼睛症狀獲得改善，不但保留住眼睛，更擺脫過去一年四季需全副武裝、同時配戴太陽眼鏡與防護面罩才能出門的痛苦生活，重拾自信又快樂的人生。
只分陰陽還不夠！認識乳癌新分類
中國醫藥大學附設醫院乳房外科劉良智教授表示，依據荷爾蒙受體與HER2受體的表現，過去乳癌類型大致分為荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性乳癌，且有相對應的治療方式。
然而，近年臨床發現，有一群癌友依照治療準則，給予抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單一種類化療的效果不佳，復發率較高。進一步瞭解才發現HER2表現不能只區分「陽性」與「陰性」，介於中間的「弱陽性」也是影響治療效果的關鍵。
「HER2弱陽性」代表HER2有表現但表現量卻不高，病理學判斷有兩種情況：一種免疫組織化學染色（IHC）檢測只有1+；另一種則是IHC檢測2+，但螢光原位雜交法(FISH)檢測為陰性。
值得注意的是，過去被分類為荷爾蒙陽性與三陰性乳癌的病友，現在都可能屬於「HER2弱陽性乳癌」，可優先考慮抗體藥物複合體（ADC，全稱Antibody-Drug Conjugates）治療。研究顯示，轉移性HER弱陽性乳癌病友接受俗稱「魔術子彈」的ADC治療，無疾病惡化存活期與整體存活期皆獲得有意義的改善。
ADC藥物成趨勢 旁觀者效應擊退癌細胞
彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心陳達人教授表示，ADC抗體藥物複合體係以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物送進癌細胞。此舉相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用也較傳統化療小。
因此ADC藥物被視為未來乳癌治療的重要趨勢，關鍵就在於「旁觀者效應」！陳達人教授說明，部分ADC藥物所搭載之細胞毒殺藥物，細胞膜通透性佳且數量多，既能針對主要的腫瘤細胞進行攻擊，也能穿透腫瘤細胞膜而對鄰近的癌細胞產生毒殺效果，引發「旁觀者效應」，改善癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，降低復發風險，成為轉移性HER2弱陽性乳癌症病友的主要治療選擇之一。
戰勝乳癌靠兩招！醫病溝通＋健康生活
台灣癌症基金會賴基銘執行長呼籲「乳癌姊妹們別怕！」。拜醫療科技發展所賜，現在臨床上的乳癌治療選擇越來越多，還有很多新藥陸續研發問世，請乳癌病友不要放棄希望。保持勇敢與樂觀的態度，遵循醫囑及早且規律治療，搭配規律運動與健康飲食，戰勝乳癌不是夢。
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