運動跨域人才孵育基地　樹科大「虛擬運動科藝館」啟用

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國際奧會致力推動虛擬運動的發展，今年新加坡舉辦了首屆奧林匹克電競週，開啟電競運動的新里程碑。樹德科大「虛擬運動科藝館」以《自由車運動電競》、《動態數位光學感應射箭》、《互動肢體協調》、及《大型轉播電視牆》等打造運動科技體驗與轉播展演的創新場域。未來也將透過「虛擬運動」與「科技藝術」，讓電競與電腦娛樂科學系、休閒遊憩與運動管理系、動畫與遊戲設計系，跨院系合作的量能培育數位化創新經濟人才。
此外，樹科大與艾肯娛樂雙方經過一年的研商討論，終於醞釀出完美的合作規劃，並於今(13)日簽署合作意向書，採雙軌並進的合作模式，不單純只組織「永劫校隊」，亦就行銷策略方向，規劃選手指導、主播／賽評訓練、直播團隊合作(執行合作)、設計團隊(廣告素材、主視覺提案發想)、KOC行銷策略養成等合作項目。
樹科大校長王昭雄表示，虛擬運動不僅展現科技互動，也讓電腦娛樂內容促進社會大眾連結，創造全民運動的樂趣；「虛擬運動科藝館」是樹德科大特色場館，除了展現元宇宙電競娛樂的多元生態，也讓企業資源挹注選手培訓、行銷企劃、內容創作，不僅能提升教學質量，也共攜扶植專業人才。
艾肯娛樂營運長劉仲銘指出，本次合作目的是希望建立學生對電競的深入瞭解，電競不是只有追求遊戲的樂趣，更重要的是包括電競與泛娛樂產業結合的生態系中的專業，這些專業包括電競選手、遊戲實況主、媒體行銷、數位內容創作，以及虛擬轉播等運營，希望藉由與樹德科大的合作，從扶植學生開始，就是企業對電競教育盡一份心力的行動展現。
樹科大副校長暨設計學院院長暨電競與電腦娛樂科學系主任蘇中和說明，「虛擬運動科藝館」從前期籌備規劃到啟用，已實際執行辦理過第三屆風之翼自由車電競賽、《NBA 2K》大專盃賽事；亦曾在「2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華」展示虛擬運動，以上所有成果都展現出虛擬運動透過互動式遊戲內容與競技模式，也讓社會大眾正視電競產業的正面能量與國際趨勢。