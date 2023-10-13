聯發科小金雞達發10/19上市　今完成抽籤、中籤者一張賺14.7萬

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達發科技公開申購承銷張數3,537張，承銷價434.84元，總承銷金額15.38億元，總計吸引超過20萬人參與抽籤。今日辦理抽籤，中籤率1.75%，而以目前興櫃價約582元計算，與承銷價的價差達147.16元，換算下來抽中1張，潛在獲利可賺約14.7萬元。
達發今年上半年營收65.46億元，稅後純益3.92億元，每股純益2.7元，毛利率44.7%。聯發科技董事長蔡明介之前指出，達發科技是由「網通基礎建設」與「高階AI物聯網」的團隊強強聯手，與聯發科技母公司是大小平台、分工合作的定位。達發科技的組織規模有「彈性」、「靈活」的特質，可以「快速」回應客戶需求。
此外，核心團隊都有超過20年的經驗，客戶已經遍佈全球。達發科技的產品定位還有許多成長機會，加上與母公司攜手展現大小平台、分工合作的優勢，可以贏得市場青睞、客戶信任，與客戶共同成長。
達發科技董事長謝清江也曾說，達發科技選擇有迭代、有門檻的技術，研發高價值、高毛利的晶片，持續將先進技術的創新能力，轉化成客戶產品的競爭力，在全球領導品牌中已擁有許多指標客戶。過去6年，公司毛利成長 17個百分點，未來3年，目標市場年均複合成長率為 13%，公司會一步步穩健地贏得市場。