特企／做業務不用日曬雨淋還能年收入百萬　網敲這是什麼公司？

不少網友都表示，一開始找工作都最重視薪水，後來發現都會被凹免費加班，所以現在覺得正常工時更為重要。一位轉職到康成志業的新進同仁分享，過去做外勤業務時，為了客戶、業績，常需要在大太陽下或風雨中奔波，在路上發傳單、塞信箱，漫無目的做市場開發，拉不到業績不只心累，因為非常耗體力，身體也累。面對這樣的工作環境惡劣，「人前強顏歡笑，人後面壁鬱悶」。不但感情友誼越來越淡，甚至失去正常的社交生活。
「非意識腦推力式行銷」成就了工作效率也平衡了家庭生活。
認識到康成志業保健電銷後，他才知道電銷是最安穩的業務環境，就算自己沒有資源，不熟地區道路，也不用賣了自己的人脈，不用日曬雨淋又有保障薪津，不需在外到處奔走，做陌生客戶開發。在康成志業使用的是「非意識腦推力式行銷」，根據這套電話行銷S.O.P.，按部就班就能準時下班，還能有讓人滿意的豐厚薪津，成為了最佳的理想職業。
在這個快節奏的世界中，時間對於我們來說是寶貴的資源，能夠在固定的工作時間內完成工作，並擁有自由時間，是許多人夢寐以求的。然而，康成志業保健電話行銷，不僅提供良好的室內工作環境，而且工作時間規律而受大家的歡迎。
康成志業是採取「非意識腦推力式行銷」，並不是用推銷的方式來訓練電銷人員，而是提供完善的培訓計畫，傳授「不見面的說話藝術」跟訪間用推銷、衛教電話行銷有截然的不同。
幸福職場有吃有拿，下班時天空還亮著！
康成志業公司認為同仁上班一定要心情愉悅，客戶才會愉悅，成為善的循環；如果同仁不愉快，縱使能再賺再多錢也不會長久，所以除了以上準時上下班，不用出門日曬雨淋之外，各項福利該備有地都有，例如三節獎金、年度旅遊、尾牙活動、不定時下午茶、慶功宴….。
康成志業幸福職場不只福利到位，保健教育與獎勵活動更是一應俱全！除了有不同主題類型的課程培訓，還時常能免費享受最新產品，有吃又有拿的額外福利，讓員工時常收到幸福小驚喜。而對於那些希望實現工作和生活平衡的人來說，康成志業電話行銷是一個有吸引力的選擇，最重要的原因是：「下班時天空還亮著，心情還非常愉悅！」。
能準時上下班，又不必忍受日曬雨淋的電話行銷業務，成為越來越多求職者的理想職業選擇。它提供了工作和生活平衡，準時下班不加班，可以在工作後有更多時間享受自己的生活。這對於需要照顧家庭或追求個人興趣的人來說是一個巨大的優勢。康成志業持續招募新人才，提供完整的培訓課程，幫助新員工快速進入工作軌道，無論您是一名沒有業務經驗的素人還是一名經驗豐富的專業人士，康成志業電話行銷歡迎想要挑戰高薪又能準時下班的朋友，一起加入最強的保健電話行銷團隊！
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