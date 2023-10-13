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暴發戶繳稅4000億找《大力女姜南順》！朴寶英、朴炯植現身派出所

▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植（左）客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）
▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植（左）客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓夯劇《大力女子都奉順》姊妹劇《大力女子姜南順》開播廣受好評，前作《都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植也確定客串，今（13）日電視台釋出他們與金海淑在派出所相會的照片，引發觀眾期待。最新一集中，暴發戶黃金主（金廷恩 飾）有望找到女兒姜南順（李瑜美 飾），稅金4000億韓元（約台幣100億元）沒有白繳。

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▲《大力女子姜南順》金廷恩。（圖／JTBC IG）
▲金廷恩（右）是《大力女子姜南順》中最有錢的人。（圖／JTBC IG）
▲《大力女子姜南順》李瑜美。（圖／JTBC IG）
▲《大力女子姜南順》怪力女主角李瑜美。（圖／JTBC IG）
《大力女子姜南順》是延續《大力女子都奉順》的世界觀，女主角姜南順是都奉順的親戚，同樣擁有神祕怪力，她將跟媽媽、外婆以及男主角一起揭發流入全球的毒品案真相。

《大力女子姜南順》中，姜南順年幼在蒙古跟爸爸走失；「怪力女家族」黃金主為了找尋女兒，發誓一輩子花錢做善事，砸錢協助政府打擊犯罪，久而久之成了她的使命，一年稅金高達4000億韓元，黃金主堅信只要做好事，上天一定會保佑她的女兒。

最新一集中，姜南順從蒙古來到首爾，在康熙植（邕聖祐 飾）的協助下找爸媽，透過一張名片終於見到爸爸姜奉高（李承俊 飾），父女倆是否相認，有待14日的播出揭曉。另一方面，前作《大力女子都奉順》的夫妻檔朴寶英、朴炯植也確定現身，他們在派出所見到姜南順的外婆吉中干（金海淑），故事發展可鎖定Netflix每週六、日跟播的《大力女子姜南順》。

▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）
▲▼劇中，朴寶英、朴炯植跟金海淑相會。（圖／JTBC IG）
▲《大力女子姜南順》金海淑。（圖／JTBC IG）
 
▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）
 
▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）
 
▲《大力女子都奉順》男女主角朴寶英、朴炯植客串李瑜美主演的《大力女子姜南順》。（圖／JTBC IG）
 
▲ 《大力女都奉順》2017年播出時爆紅。（圖／JTBC）
▲《大力女子都奉順》2017年播出時紅遍全球。（圖／JTBC）

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