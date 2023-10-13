特企／醫美界神鵰俠侶　花之妍開拓醫美新藍海

特企／亞昕一見豐藏倒數臻席　小檜溪特區系列醞釀第3期有期相會

▲「亞昕一見」釋出最後精華戶，呼籲民眾把握機會。（圖／品牌提供）
▲「亞昕一見」釋出最後精華戶，呼籲民眾把握機會。（圖／品牌提供）

本報訊

12日位於桃園市小檜溪重劃區的「亞昕一見」舉辦上樑儀式，「亞昕一見」建築結構聘請在日本竹中工務店服務38年的田中純夫擔任顧問，亞昕（5213）引進日系擅長的規格化、系統化加強建築品質穩定，對此，亞昕集團董事長姚連地的信念就是秉持「自己要住的心情」來蓋房子。唯有將心比心，才會注意別人看不到的細節，並率先導入日系精工，打造出體貼人的高品質住宅；同時，更把每個作品蓋得漂亮視為公司的社會責任，為城市景觀美化提出了正能量。

「亞昕一見」緊鄰捷運綠線G08站　未來銜接新莊線、萬大線、三鶯線

「亞昕向陽」打響桃園首案知名度，進駐清幽流水的小檜溪重劃區，以品牌、地段獲得重大迴響，「亞昕一見」作為第二期重磅推出後以1401坪大基地再度獲得民眾熱議，座落桃園重要幹道三民路，座落於朝陽公園首排享受遼闊遠眺視野；週邊則是歷史悠久的明星學校青溪國中、青溪國小，此外，「亞昕一見」與捷運綠線G08站僅650公尺，步行距離約莫8分鐘，一站銜接桃園火車站、二站銜接桃園藝文特區，在交通便利、地處清幽流水綠地之際，未來將與台北桃園捷運系統接軌，銜接新莊線、萬大線、三鶯線，讓住戶輕鬆接軌鄰近縣市。

亞昕國際開發5213帶動區域發展　亞昕蓋房子放心一輩子

30年來亞昕國際開發（5213）以上櫃集團，深耕建設領域，一再推出高品質建案，深獲民心。亞昕一步一腳印深耕，自1993年創立以來，打造超過30座高品質建築作品，將「亞昕蓋房子，放心一輩子」品牌印象深植人心，也帶動繁榮城市光景，並成為知名上櫃公司。

「亞昕一見」釋出最後精華戶，呼籲民眾把握最後機會，此外，「亞昕一見」後將於2024年第二季亞昕將再力推新作 小檜溪第三期敬請期待。 

我是廣告 請繼續往下閱讀

特企／做業務不用日曬雨淋還能年收入百萬　網敲這是什麼公司？

特企／蓓朵娜極光CC霜新品發表會　宣布正式進軍國際市場

特企／醫美界神鵰俠侶　花之妍開拓醫美新藍海

特企／海岸資源轉化再創奇蹟　「海毛紗」開創綠色紡織新局面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞