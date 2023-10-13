特企／亞昕一見豐藏倒數臻席　小檜溪特區系列醞釀第3期有期相會

「亞昕一見」緊鄰捷運綠線G08站 未來銜接新莊線、萬大線、三鶯線
「亞昕向陽」打響桃園首案知名度，進駐清幽流水的小檜溪重劃區，以品牌、地段獲得重大迴響，「亞昕一見」作為第二期重磅推出後以1401坪大基地再度獲得民眾熱議，座落桃園重要幹道三民路，座落於朝陽公園首排享受遼闊遠眺視野；週邊則是歷史悠久的明星學校青溪國中、青溪國小，此外，「亞昕一見」與捷運綠線G08站僅650公尺，步行距離約莫8分鐘，一站銜接桃園火車站、二站銜接桃園藝文特區，在交通便利、地處清幽流水綠地之際，未來將與台北桃園捷運系統接軌，銜接新莊線、萬大線、三鶯線，讓住戶輕鬆接軌鄰近縣市。
亞昕國際開發5213帶動區域發展 亞昕蓋房子放心一輩子
30年來亞昕國際開發（5213）以上櫃集團，深耕建設領域，一再推出高品質建案，深獲民心。亞昕一步一腳印深耕，自1993年創立以來，打造超過30座高品質建築作品，將「亞昕蓋房子，放心一輩子」品牌印象深植人心，也帶動繁榮城市光景，並成為知名上櫃公司。
「亞昕一見」釋出最後精華戶，呼籲民眾把握最後機會，此外，「亞昕一見」後將於2024年第二季亞昕將再力推新作 小檜溪第三期敬請期待。
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