棒球／經典重現！假日飛刀手陳義信先發抗敵　憑五張發票免費看

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既然sun star首次要在聖地出賽，先發投手當然要找一位殿堂級的球員掛帥登板，於是便力邀了職棒史上公認最受歡迎的投手，並榮獲多次年度MVP與勝投王，保持單季最多22勝紀錄的假日飛刀手陳義信先發，同時希望透過比賽，在聖地傳達永續傳承棒運的精神，賽事收益也將透過頂新和德文教基金會統籌分配給基層棒球團體，實際將傳承的精神落實。
而今年第二場公益賽，則是12月23日下午1：30在斗六棒球場舉辦的「2023經典明星公益棒球賽」，這場將由sun star交手由會長蔡其昌及秘書長楊清瓏領軍的CPBL中職聯盟隊，這是兩隊第二次交手，去年sun star僥倖以11:1的比數獲勝，雖然CPBL隊主要是由職棒聯盟的內部員工以及裁判等相關工作人員組成，但有許多人可是科班出身的硬底子選手，甚至是從職棒舞台退役的前球員。
經過第一次的公益賽經驗之後，今年CPBL勢必捲土重來，而且「經典」明星公益棒球賽的傳統，基本上少不了經典的OB球星助陣，這次雙方並未宣布最終是由哪幾位OB球星助陣，sun star反而是率先公布大帥曹竣崵以及與楊清瓏老師同為1984年洛杉磯奧運會的國家隊隊友，兄弟象創隊元老吳俊達等兩位OB球星出任球隊總教練以及首席顧問，並會下場獻技，至於CPBL隊會端出那些OB經典球星來助陣，目前則是先賣關子。
此次斗六場的公益受贈單位則是台灣幼兒棒球聯盟協會，該協會在榮譽理事長草總謝長亨以及現在理事長林俊廷的努力下，替一群熱愛棒壘球的身障孩子圓夢，同時也協助孩子們可以有更健全的未來發展，由於兩場比賽皆不售票，只需憑5張未兌獎之當期發票即可免費入場。
現任sun star隊員，前職棒球星現為知名YT的豹子腿方昶詠表示：去年第一次參加公益賽，覺得很有意思，能夠沒壓力的打這種明星賽規格的棒球，真的很開心，而去年我與含羞草日記草爺、棒球國師Josh、金曲獎最佳年度歌曲的創作者嚴云農老師等人一起加入sun star，然後今年又加盟了一位新血，棒球美少女樓樓，聽說她還是一位投手，整個蠻令人期待的，所以希望大家到時候都能來球場同樂。