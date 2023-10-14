加碼重陽敬老金　陳其邁：希望老人家多些零用錢

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陳其邁今天偕同立委許智傑及在地議員至衛武營都會公園出席「九九重陽 樂活鳳邑」重陽敬老活動，親切問候關心長輩、抽獎摸彩，現場氣氛熱絡。此次敬老活動約有1萬人參與，不少人在現場排隊領取免費壽桃，會場周邊還有義剪、舒筋等免費活動，也有警消單位在攤位宣導政令、教導長者如何正確施作 CPR，主舞台部分則有在地社區團體勁歌熱舞，陳其邁也當場摸彩，抽出最大獎1萬元得主，並加碼7千元抽出另名幸運兒。
陳其邁指出，目前高雄65歲以上長輩人口已達51萬人，市府會持續強化對長輩的照顧，提高重陽敬老金、廣設C級巷弄站、社區關懷據點、日照中心，提供長輩適合的體適能設施等，落實在地安老政策，讓所有長輩活得健康、快樂又年輕。其中在長者照護部分，高雄C級巷弄站539個，社區關懷據點目前有527個，年底將達到545個，在地日照中心亦達112個，讓社區內長輩、鄰居可以相互作伴、照顧，以落實在地安養、安老。
陳其邁也憶及COVID-19疫情期間，染疫後65歲以上長輩服用抗病毒藥物者高達95%，且醫療院所皆會親自致電關心病況，讓長輩安心。另外，運動中心全高雄有14座，在鳳山就有專門針對長輩所提供的運動教學跟指導，讓長輩透過合適的運動設施來預防肌少症，以維持身體康健。