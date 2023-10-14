男提領350萬欲投資未上市股票 妻苦勸不聽報警逮女車手
高雄市１名陳姓男子誤信網路投資顧問，加入了1名投資顧問的LINE好友，該顧問稱有特殊管道可獲得未上市股票的中籤名額賺取高獲利價差，陳男於日前提領350萬元現金欲繳納認股費及服務費，妻子李女苦勸是詐騙無效因而報警求助，警方獲報後立即趕赴面交現場，當場逮捕詐欺車手黃女。全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
李女於本月12日中午趕往三民一分局哈爾濱所，指丈夫陳男聽信臉書投資廣告，加入了1名投資顧問的Line好友，該顧問聲稱有特殊管道可以獲得未上市股票的中籤名額，且獲利極高，並熱心告知陳男已經抽中，但需繳納高額的認股費用及服務費。妻子李女認為這是詐騙手法，但陳男不聽勸，並與假投資顧問約好時間出門準備面交。
所長廖信堯了解後立即調派警力趕往十全二路一處大樓前，當員警趕到現場時，發現詐欺車手黃女（34歲）正與陳男接洽，員警隨即一湧衝上去，當場將其壓制逮捕，並在其隨身包包內起獲面交的贓款現金350萬、工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙工具，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。
經調查發現，黃女日前應徵加入假金融公司真詐欺集團，擔任第一線車手，負責假扮投資公司現金收付員，由上層客服組員騙取被害人信任，以未上市股票為標的，以保證高獲利的話術，蠱惑被害人投入大筆金額，再由黃女上門取款。後續該分局持續擴大追查黃女是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源追緝，揪出詐騙集團幕後成員。
三民第一分局呼籲，詐騙集團常常在網路平台置入投資廣告，利用人性貪婪弱點並透過各種話術取信民眾，民眾千萬不要誤信來源不明的投資簡訊或是LINE、臉書社團訊息，更不要輕易相信「高報酬、穩賺不賠」等話術，如有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。