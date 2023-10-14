雲林死亡車禍！台西客運和雙載機車劇烈碰撞　老翁騎士搶救不治

遏阻八五大樓非法旅宿無視處份照營業　高市祭鐵腕斷水電

▲高市府會同警察、消防、工務等局處至85大樓違法營業旅宿執行強制斷水斷電處分。（圖／高市觀光局提供）
▲高市府會同警察、消防、工務等局處至85大樓違法營業旅宿執行強制斷水斷電處分。（圖／高市觀光局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市85大樓內有非法旅宿經處分罰緩並勒令歇業、間接強制執行怠金後，仍無視處分、繼續違法營業，高市府昨（13）日，由觀光局會同警察、消防、工務等局處，強制採取斷水斷電鐵腕措施。觀光局長高閔琳表示，觀光局除持續加強非法日租套房稽查，並強調「強制執行處分違法業者，這絕對不會是最後一件」，同時也呼籲非法旅宿業者切勿心存僥倖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市府觀光局會同警察局、消防局、工務局至85大樓辦理強制執行斷水斷電處分。（圖／高市觀光局提供）
▲高市府觀光局會同警察局、消防局、工務局至85大樓辦理強制執行斷水斷電處分。（圖／高市觀光局提供）
打擊非法旅宿，高市府祭鐵腕！觀光局致力於打造友善旅遊環境，除積極輔導合法旅宿業者參與星級評鑑提升服務品質外，更加強取締非法日租套房；依據發展觀光條例規定，經營旅館業務須向地方政府主管機關申設旅館登記始可營業；未取得登記前，擅自提供不特定人以日或週方式收取住宿費用者，處以10至50萬元的罰鍰並勒令歇業。

▲高市府觀光局張貼執行公告。（圖／高市觀光局提供）
▲高市府觀光局張貼執行公告。（圖／高市觀光局提供）
根據統計，今年截至9月底，已裁罰非法旅宿138件，金額達1,615萬元，其中，八五大樓非法日租套房「85涵館」，最近一次被裁處30萬元怠金並命令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業。

觀光局提醒，非法旅宿通常透過網路平台招攬生意，以「裝潢」漂亮、「價格」便宜、或「地段」方便等方式吸客；但這些旅宿均未通過消防及建物公安檢查，更沒有24小時服務人員；若不幸發生公安意外或消費爭議時，消費者往往求償無門。

此外，也曾有不法人士假借經營業者名義，誆騙旅客住宿費用或個資，嚴重危害消費者住宿安全及資安權益。相對於違法旅宿，合法登記之旅宿業不但每年都需依規定辦理建築物公安及消防安全申報、投保公共意外險，主管機關也會不定期至現場稽查，為消費者層層把關，安全才有保障。

觀光局補充，發現非法旅宿業者，可檢附經營事證資料向觀光局檢舉；若為新案件且經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，待違法業者完成罰款繳納後，將提撥實收罰鍰金額10%至15%為檢舉獎金。旅客可利用「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿名單；現場投宿時也可查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

觀光局呼籲，選擇合法業者消費權益和生命安全才能獲得保障；除透過「臺灣旅宿網」查詢高雄市合法旅宿資訊，亦可上觀光局行政資訊網最新消息查詢未合法旅宿資訊，亦可上觀光局行政資訊網最新消息查詢未合法旅宿。

TTXC台灣文化科技大會開幕首四日80萬人次湧愛河灣

男提領350萬欲投資未上市股票　妻苦勸不聽報警逮女車手

加碼重陽敬老金　陳其邁：希望老人家多些零用錢

李柏毅挺國軍！看板掛軍區周邊　籲馬文君們勿阻國防發展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞