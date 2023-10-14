遏阻八五大樓非法旅宿無視處份照營業　高市祭鐵腕斷水電

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根據統計，今年截至9月底，已裁罰非法旅宿138件，金額達1,615萬元，其中，八五大樓非法日租套房「85涵館」，最近一次被裁處30萬元怠金並命令歇業，但業者無視法令仍繼續違法營業。
觀光局提醒，非法旅宿通常透過網路平台招攬生意，以「裝潢」漂亮、「價格」便宜、或「地段」方便等方式吸客；但這些旅宿均未通過消防及建物公安檢查，更沒有24小時服務人員；若不幸發生公安意外或消費爭議時，消費者往往求償無門。
此外，也曾有不法人士假借經營業者名義，誆騙旅客住宿費用或個資，嚴重危害消費者住宿安全及資安權益。相對於違法旅宿，合法登記之旅宿業不但每年都需依規定辦理建築物公安及消防安全申報、投保公共意外險，主管機關也會不定期至現場稽查，為消費者層層把關，安全才有保障。
觀光局補充，發現非法旅宿業者，可檢附經營事證資料向觀光局檢舉；若為新案件且經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，待違法業者完成罰款繳納後，將提撥實收罰鍰金額10%至15%為檢舉獎金。旅客可利用「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿名單；現場投宿時也可查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。
觀光局呼籲，選擇合法業者消費權益和生命安全才能獲得保障；除透過「臺灣旅宿網」查詢高雄市合法旅宿資訊，亦可上觀光局行政資訊網最新消息查詢未合法旅宿資訊，亦可上觀光局行政資訊網最新消息查詢未合法旅宿。