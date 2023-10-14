以巴戰爭的聯想 郭倍宏籲「台灣正名」是護台安全第一步
以巴衝突持續升高，這也讓高雄市第六選區立委參選人郭倍宏聯想到台海問題，他認為，台海兩岸間也沒有宗教衝突，兩岸通婚普遍，沒有種族仇視問題。不過，中國視台灣為禁臠，台灣沒有去搶地盤；在外交方面，台灣想交朋友，處處被中國阻撓交不了朋友。郭倍宏認為能保護台灣安全的就是「一個中國政策」，他呼籲應推動「台灣正名運動」，爭取國際認同。
記者郭凱杰／高雄報導
「種族仇恨，宗教仇視，爭搶地盤，外交競爭，以巴衝突於是展開，幾世紀來，中東像火藥庫一樣隨時可能爆炸。」如果因此聯想到台海問題， 郭倍宏質疑，中東國家愛和平嗎？若問的是老百姓，答案應該是的。問掌政權的，窮兵黷武是他們的日常。
郭倍宏指出，在台海兩國間無論是掌權的或老百姓，到處都在標舉和平論，既然兩邊都愛談和平，戰爭的引信自然較難點起火來。只是中國比較愛演，一邊談和平，一邊飛機擾台沒停過。台灣國內不少人愛配合中國演，自己嚇死自己人。
郭倍宏認為，以巴戰爭是悲劇，雙方長期互有嫌隙，大小爭鬥不斷。台灣跟中國的土地沒有相連，台灣有自己的人民土地治權，跟中國扯不上關係，中國愛大聲嚷嚷說台灣是他們的，那是他家的事。如果連我們自己都認為跟中國有關聯，國際上要如何看待我們？譬如足球金童梅西、特斯拉創辦人馬斯克會說出台灣就是中國的，一點都不奇怪了。
郭倍宏也強調，台灣應走自己的路，向國際宣示，One China, One Taiwan, 台灣正名運動是護台灣安全的第一步。因為台海不等同於中東火藥庫，請先向國際社會介紹我們是誰，有了正式身份，獲得國際認同，真的，戰爭就離我們很遠了。