只有3天 2023捷克摩瑟水晶特展 台南唯一場新光新天地

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國裕執行董事鑾慎寰表示，國裕相當看重台南市場，「摩瑟水晶 浩瀚無垠」特展台南唯一場就在新光三越西門店。南部的企業家個性低調樸實，但對於精品收藏卻是不吝惜擁有心中所好，他不諱言指出，台南企業家的藝術品味非凡，摩瑟水晶的藏家台南企業家就佔了大部分，可見台南市場絕對不容忽視。
本回共有5位大師參與展出，包含眾所矚目具法國藝術與文學騎士勳章大師「湯瑪士•雷瑟」今日也蒞臨記者會，並當場示範「創世亞當」的雕刻過程。「湯瑪士•雷瑟」的偉大驚世作品「創世亞當」，以特殊的琥珀色傳達出細膩的雕工及鬼斧神工的創作精神。
此外，首席雕刻巨擘「賽林格」的女音樂家系列，「天籟之音」讓人目睹流暢的十指之舞、「琴韻悠揚」以視覺表現了聽覺之美，而「波莉辛妮雅女神」即是賽林格大師充分掌握現代語彙的展現，即使回歸古典，依然成功地展露藝術家對波莉辛妮雅女神的無限想像。雕刻大師史沃博達在「春天的腳步」裡帶領我們目睹了一場愛情故事；「青春飛揚」裡的青春火焰。另外，新加入團隊的藝術總監「楊•波杰克」的「波光系列」以俐落的垂直切割線條，創造摩瑟水晶在古典以外的現代美學，如「藍色迷惑」充分展現克服人類物理極限之作。至於偉大的史卡拉大師「三女神」、「守護神」、「花團錦簇」、「一見鍾琴」、「愛之希望」等5件作品，更是此次特展的焦點。這些都是大師私藏30年的傳家寶，獨樂樂不如眾樂樂，大師決定獻出，與熱愛水晶藝術的典藏家一起分享。
2023年摩瑟水晶特展，處處是亮點，款款動人心，有難得巨作之壯大陣容，也有雷瑟大師的畫龍點睛，是絕對不容錯過的藝術盛會。歡迎民眾至台南新光三越新天地國裕專櫃細細欣賞。