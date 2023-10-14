潘瑋柏合影陳妍希躲後面「裝瘦子」！楊丞琳無情吐槽：你清醒點
女星楊丞琳、陳妍希與潘瑋柏2008年合作《不良笑花》，結下不解之緣，歷經15年友情不滅，經常一起聚會吃飯，潘瑋柏今（14）日在IG曬出3人聚餐合影，為了想在鏡頭上看起來較瘦，故意站在最後面，語氣輕鬆地說「唉，他們說我好瘦，我只好多吃點了」，結果立刻被楊丞琳吐槽不夠瘦，「你清醒點！」
記者江芷稜／綜合報導
潘瑋柏屬於易胖體質，經常出現忽胖忽瘦的情況，身高175公分的他最胖高達93公斤，一度自嘲是「三番王韋木白」，不過只要有工作邀約，為了帥氣出現在鏡頭前，他會利用清淡飲食、跳舞快速甩肉，在2個月內瘦身20公斤，練出6塊腹肌，讓網友笑說「明星果然是胖著玩」。
他和陳妍希、楊丞琳再度合體，近似素顏亮相，對於外型頗有自信，故意躲在2人後面，笑稱自己看起來很瘦，沒想到慘遭楊丞琳打擊，回嘴「我們怎麼可能說出這種違背良心的話」，她隨後也發文吐槽潘瑋柏，「有變瘦，但不是好瘦，醒一醒啊潘瑋柏」，好朋友間真實鬥嘴的對話，讓網友笑到不行，留言「《不良笑花》三位主演的友誼真的太令人羨慕啦！」、「你讓潘瑋柏到前面來，不要躲後面！」、「好瘦的人為啥要離鏡頭最遠，潘胖胖不老實」。