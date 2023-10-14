南臺關鍵領袖大學將培養次世代企業接班菁英今熱鬧開學

我是廣告 請繼續往下閱讀
校長吳誠文致詞感謝火金姑企業董事長，同時也是南臺科技大學EMBA同學徐美華及南臺關鍵領袖大學校長楊弘仁各贊助200萬元，打造全新學習環境。首屆滿招30位企業二代及經理人，看出來傳承與永續已是臺灣企業所面臨的關鍵問題，目前多數企業普遍欠缺明確的接班計畫與安排，面對日益嚴峻的市場競爭，儘早培養次世代的企業接班菁英已是全球企業共識。
南台科大副校長張瑞星表示，為了讓學員能有垂直的資源整合，目前正籌設全國性的「亞太創新永續協會」，以整合歷屆學員彼此資源，互利互惠，彼此提攜作為目標。相信在串接歷屆學員之力量下，期許南臺關鍵領袖大學能成為大南方地區企業接班人及經理人學習的最佳品牌，學員們也必能成為地方上及專業社群中人際交流的佼佼者，並在學員彼此提攜下成為傑出的接班領袖。
南臺關鍵領袖大學校長楊弘仁表示，他本身就是敏盛醫療體系二代接班人，很高興能參與並見證南臺關鍵領袖大學的成立，透過專業團隊傳授在地企業有關領導、經營管理及有關技術的知識技能，關鍵領袖不只是帶領企業的概念，而是所有組織都要面對的課題，也就是所謂的傳承和永續。
南臺關鍵領袖大學為期一年的課程所涵蓋的三大主題，包含以人資、財務及法遵等議題的「領袖接班起手式」，以數位轉型相關的AI、區塊鏈、資料治理為主軸的「領袖接班轉型式」，以及最後針對ESG、碳盤查、新媒體行銷等前瞻議題為主的「領袖接班升級式」。讓「企業接班」與「企業轉型」能同時並行，也才能讓企業在面臨嚴苛挑戰之際從容應戰。