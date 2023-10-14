高雄原民文化節系列活動 高雄都會區阿美族豐年祭首登場
高雄都會區「Serangaw no kiloma'an 阿美族豐年祭」今(14)日熱鬧登場！總計有26個原住民社團及同鄉會、計780人齊聚高雄國際花卉市場，在都會區總頭目林信明的祈福下，為今天的祭典揭開序幕，中央原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod也帶來總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁的祝福，同時也很感謝高雄市長陳其邁與高雄市原民會對於原住民族文化傳承的重視。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄都會區「Serangaw no kiloma'an 阿美族豐年祭」今天透過各團體協會的聯合圍舞，族人一起緬懷先祖、增進都會區阿美族人的團結意志，感恩祈福五穀豐收。高雄市都會區總頭目林信明表示，看著族人舞蹈一圈接著一圈跳，歌謠一首接著一首唱，這一天不分部落、不分家鄉，展現高雄都會區阿美族的超高凝聚力，也希望透過祭典，讓青年懂得尊重長輩，能夠認同阿美族和不同族群的文化。
除了傳統祭儀的進行，會場週邊設有市集攤位，高市府原民會推出「TAKAO豐樂券」，與現場文化意象佈置拍照打卡，至高雄市原民會臉書粉絲專頁或Instagram按讚，公開上傳限時動態，@高雄市原民會粉專或IG，並留言「#我在TAKAO豐南島」，至兌換TAKAO豐樂券服務台出示畫面，即可兌換100元的豐樂券，每場次限量100份。民眾至市集任一攤位單筆消費滿200元，即可獲得文化手作體驗券，製作阿美手繩，限量50份。
高雄市長陳其邁表示，高雄市原住民族人數最多就是阿美族，為了延續阿美族文化傳承，從去年就開始辦理都會區阿美族豐年祭，今年特別不分南北聯合辦理大場，呈現前所未有的都會區阿美族祭典盛況，展現在地又充滿力量的都會區傳統祭儀獨有的樣貌。
高市府原民會主委阿布斯很開心看到族人有如此高度的向心力。她指出，今年特別籌組文化諮詢委員會，由族人來主導祭典籌備，原民會全力協助，未來也會持續爭取經費支持各社團同鄉會辦理年度祭典，努力推廣原住民族文化，讓高雄的文化色彩更加豐富又亮眼。