帶動商圈活化營運思維全面升級　郭倍宏提公有市場再改造

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結構老化、設備陳舊、磁磚地雨天易打滑、管線外露、地下排水管道加蓋不齊全、動線擁塞。郭倍宏認為是當前國民市場所面臨的主要問題，只要改建建物就可以妥善解決。然而翻修過程中的中繼作業，更需要完整評估、規劃，並且搭配諸如租金補貼、費用減免等政策優惠，才能有利於攤販自災情帶來的衝擊中復甦。
郭倍宏表示，市場的更新重點，包括市場內的衛生、消防、照明設計、空氣循環、冷鏈貯藏、消費動線設計以及無障礙環境。，這不僅是硬體的翻修升級，更是思維的轉型：保存傳統市場優點的同時，更要賦予新一代消費者的前去購物的理由。
郭倍宏引用台北市南門市場的翻修工程，作為新一代市場再建的指標案例分析說，南門市場於2019年因建築物設計不符當代防震法規、配合捷運共構工程開始改建。過程中不僅有「南門中繼市場」的配套，建物本體更是以百貨公司規格打造。結合工程、商業與觀光的公家資源，最後實現能促進城市形象的購物環境設計，擄獲了大量年輕人的好感。
郭倍宏也提及高雄市的兩個案例，即苓雅第一公有零售市場、鹽埕第一公有市場的再造專案。他分析指出，前者在市府補助與專案推動下，順利完成設備升級，還吸引年輕商家進駐、搭配夜間燈光藝術，成為全國罕有的「一日三市集」；後者則同樣受益於市府專案推動，還原山形木構屋頂、設計天窗引入自然光，讓市場成為鹽埕歷史慢活小旅行時的必賞景點，更一躍登上日本的設計雜誌而享譽國際。
郭倍宏也期盼，市場作為聚落的核心設施，供養在地人衣食育樂的同時，也是許多家庭的經濟來源，且維繫人民的情感與記憶。他希冀國民市場的再造，得以創造出良好的商圈活化案例，令高雄人的生活不斷進化，更加幸福安心。