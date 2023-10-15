路邊「完美車牌頂真」療癒畫面曝！4.4萬人朝聖：國文老師感動哭
近日一名網友在路邊撞見「車牌頂真」，連續4輛機車的車牌後4碼竟呈現神奇的接龍組合，讓她立刻拍下並將畫面PO上網。貼文曝光後吸引超過4.4萬人按讚，不少人留言表示「在路觀還能複習國文修辭法喔」、「先別移車，我這就去簽樂透」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中發文，只見她曬出的照片中，路邊停了4台機車，每輛車牌後4碼依序為「0256」、「5636」、「3675」及「7508」，讓她忍不住驚呼：「車牌頂真！」
貼文曝光後引起熱烈討論，網友們紛紛留言，「這樣子也可以發現，觀察超細微」、「再來一台0802就滿分了」、「先別移車，我這就去簽樂透」。還有人對於原PO使用「頂真」修辭來形容感到有趣，「出了社會這麼久好難得再聽到這個詞」、「在路觀還能複習國文修辭法喔」、「國文老師感動哭了」、「就封妳為路觀大文豪」。
頂真為一種文學修辭方法，亦稱連珠、蟬聯，是使用上一句的結尾，作下一句的起頭，使鄰接的句子頭尾蟬聯，毋須限制上下句的字數或平仄，但上下句交接點一定要使用相同的字或詞，讓文章句子有緊湊含銜的美感，也顯現出上遞下接的趣味。