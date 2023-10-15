酒測也不怕 台南薑母鴨業者推「無酒薑母鴨」 搶補冬市場

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業者黃老闆說，每年到了秋冬，總會跟三五好友一起吃薑母鴨，因自己不喜歡米酒的味道，雖然薑母鴨店也有不加酒的服務，但不加米酒又好像少了一個味道，總是覺得不過癮，直到後來在一次偶然的機會中，前往學甲區吃到總店的「無酒薑母鴨」，讓他為之驚艷，才知道原來薑母鴨即便不加酒，味道也可以這麼有層次且回甘。
黃老闆表示，霸皇薑母鴨在關廟區開業已邁入第4年，位於國三關廟交流道及台86快速道路的交界處，佔地利之便。最近天氣轉涼，開店前廚房炒製薑母鴨、熬製湯頭的香味，大老遠就吸引了開車過往的民眾，許多車輛往往不自覺就轉進店內附設的停車場，準備品嘗用餐。
黃老闆說，湯鍋內的每一塊鴨肉絕對不柴不澀，咀嚼滿是肉香。霸皇從開業至今一路秉持使用新鮮鴨肉的初衷，絕不使用任何冷凍肉品，每天營業時間前全部現做，湯頭也是當天才熬製，雖然準備功夫很花時間，但看到消費者滿意的回饋，讓他覺得一切都值得。
有客戶質疑說要如何讓不加酒的薑母鴨達到「回甘、m濃郁」的境界呢？黃老闆說明，除了使用特殊藥材外，也會加入蔬果熬製，而鴨肉要不柴不澀，最重要的還是新鮮現宰不冷凍，並且使用壓力鍋讓肉質更軟。黃老闆也推薦店內其他功夫菜，如麻香螃蟹、鹽酥鴨等，讓顧客有更多不一樣的美食體驗。