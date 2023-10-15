1圖秒懂一週天氣！氣溫、降雨「3階段變化」 桃園以北週末會下雨
未來一週台灣天氣主要都受到東北季風影響，中央氣象署表示，週一至週二（10月16日至10月17日）水氣稍多，白天舒適早晚涼，週三至週四（10月18日至10月19日）天氣穩定、氣溫回升，週五（10月20日）後北台灣降雨機率升、週末溫降。
記者張志浩/綜合報導
氣象署說明，週一、週二受到東北季風影響，早晚偏涼，北台灣多雲到晴，氣溫約攝氏21至28度，東半部、恆春半島有局部短暫雨，氣溫約攝氏21至27度，中部雲量增多，氣溫約攝氏22至31度，南部雲量增多且有零星雨，氣溫約攝氏24至29度，澎金馬則為多雲到晴。
氣象署指出，週三、週四東北季風減弱，各地天氣較為穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，午後山區則有零星短暫陣雨，北、東高溫回升至攝氏28至29度，中南部高溫攝氏30至31度，各地早晚稍涼，低溫約攝氏21至24度，澎金馬多雲到晴。
週五至下週日（10月22日），東北季風將再增強，北台灣高溫下降明顯，桃園以北、東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，午後南部、中部山區有局部陣雨，桃園以北、宜蘭、花蓮週末高溫下降至攝氏25至27度，中南部、台東溫度變化不大，澎湖多雲到晴，金門雲量增，馬祖有局部短暫雨。