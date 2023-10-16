郭彥均專訪／小孩5歲他才知老婆曾產後憂鬱　心疼喊：很對不起她

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郭彥均坦言，其實老婆過去曾一度產後憂鬱症，「他是妹妹到了5歲才跟我講，他怕我工作的時候會想太多」。他回憶，女兒出生到6個月時才能睡過夜，每晚都是老婆和岳母辛苦輪流帶，「妹妹一放下去就哭，我那時候都要出國外景，我老婆都讓我好好睡覺，所以我去睡客房」。
老婆帶小孩太累又沒時間睡覺，加上新手媽媽挫折感很大，又怕影響郭彥均工作，有苦只能往肚裡吞，自己偷哭，最後導致憂鬱症，後來連看去醫生都瞞著他，不禁讓郭彥均直嘆：「我覺得很對不起她，她真的很偉大！」
2人幾乎不吵架，郭彥均表示：「我們家都這樣，能過日子就好了，沒什麽好吵的。」許多夫妻相處，茶米油鹽等生活細節都能成爭執的導火線，郭彥均則認為不掃地、不洗碗、家裡再髒，都無需在意，要嘛自己動手做，「家裡很多小事是不需要去糾結的」。
他和老婆都是從小在家看著爸媽吵吵鬧鬧，不想再過那種日子，因此約法三章，「有心事可以講，可是不要用吵、不要用吼的」。在孩子教育方面，郭彥均更是百分之百尊重老婆，當個神隊友，他也勸全天下爸爸：「做你該做的事情，不做你不該做的事情。」當老婆最佳後援，家庭才能和樂。
郭彥均和老婆相戀20年，卻不曾感到膩，或陷入冷淡期，他笑說：「我很欣賞我老婆，因為她是一個極度無聊的人。」在郭彥均眼中，老婆是個毫無慾望的人，不過節、不出門、不要禮物，「當她什麽都不要的時候，我就什麽都給她」，並直呼：「真的覺得很幸運可以遇到這樣的人！」夫妻倆生活不走激情路線，正所謂細水才能長流，平淡就是幸福。
郭彥均打算過年帶家人去日本度假，骨子裡有著熱血外景魂的他，更計畫要在女兒上國中前，全家一起去歐洲旅行一個月。他很羨慕像浩子那樣可以放得下，現只能努力工作賺錢，拚旅費和女兒學費。